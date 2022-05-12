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Производитель экипировки Zasport: «Готовы к диалогу с клубами РПЛ»

сегодня, 17:18

Основатель бренда Zasport Анастасия Задорина заявила о готовности вести переговоры с клубами РПЛ о сотрудничестве.

В этом году мы начали сотрудничество с пляжным футбольным клубом «Спартак» – сейчас разрабатываем дизайн капсульной коллекции экипировки.

Готова ли Zasport обеспечить экипировкой футбольные клубы РПЛ? Могу сказать, что мы готовы к диалогу с клубами и обсуждению условий взаимодействия.

Ранее стало известно, что «Спартак» прекратил сотрудничество с Nike.

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Источник: championat.com
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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 20:07
Глядя на заглавную букву в названии бренда, складывается ощущения что они что-то знали….
Zачем?

Кому вы втираете эту дичь?))) да любая швейная мастерская легко оденет любую футбольную команду и не надо нам вещать про нанотехнологии))) все ткани легко завозятся из турции и китая, кореи.
112910415
112910415
сегодня в 20:00
эти без мыла везде пролезут !
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 18:49
Наверное Zasport входит в кампанию лукойла хитрый федун делает вид, что не знает.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ memphis (раскрыть)
сегодня в 18:44
Так это компания семьи главы снабжения ФСБ) Еще бы они были не патриотами.
memphis
memphis
сегодня в 18:31
Ппц... И тут Za...
МапС
МапС
сегодня в 18:18
Ивановский текстиль, надеюсь?
Ironigor
Ironigor ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 18:08, ред.
И что ? По вашему если кто-то связан с Медведевым или ещё с кем-то то о чём это говорит ??? У вас какая-то личная неприязнь к Медведеву ???
Bensurr
Bensurr
сегодня в 17:58
Смехота
ColdSun131995
ColdSun131995
сегодня в 17:57
Какой ужас и смрад просто) Продукты отрицательной селекции
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 17:55, ред.
Ну да, типичная российская "конкуренция" - друг Медведева и его бывший бизнес-партнер Куснирович и его BOSCO или бизнес руководителя снабжения ФСБ и его дочери с патриотическим названием Zasport.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:21, ред.
Вот и здравый смысл и предложение о развитии своего производства и бренда .
ZASPORT – российский бренд спортивной и casual одежды, официальный экипировщик Олимпийской команды России.С 2012 года бренд ZASPORT, созданный дизайнером Анастасией Задориной, разрабатывает экипировку российских спортивных команд, клубов, федераций и корпораций.
Я ZASPORT !!!
hаrut
hаrut
сегодня в 17:20
Все правильно свято место пустым не будет
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 17:19
Хоть кто-то решил договориться
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