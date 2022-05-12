Производитель экипировки Zasport: «Готовы к диалогу с клубами РПЛ»

Основатель бренда Zasport Анастасия Задорина заявила о готовности вести переговоры с клубами РПЛ о сотрудничестве.
В этом году мы начали сотрудничество с пляжным футбольным клубом «Спартак» – сейчас разрабатываем дизайн капсульной коллекции экипировки.
Готова ли Zasport обеспечить экипировкой футбольные клубы РПЛ? Могу сказать, что мы готовы к диалогу с клубами и обсуждению условий взаимодействия.
Ранее стало известно, что «Спартак» прекратил сотрудничество с Nike.
Zачем?
Кому вы втираете эту дичь?))) да любая швейная мастерская легко оденет любую футбольную команду и не надо нам вещать про нанотехнологии))) все ткани легко завозятся из турции и китая, кореи.
Zачем?
Кому вы втираете эту дичь?))) да любая швейная мастерская легко оденет любую футбольную команду и не надо нам вещать про нанотехнологии))) все ткани легко завозятся из турции и китая, кореи.
ZASPORT – российский бренд спортивной и casual одежды, официальный экипировщик Олимпийской команды России.С 2012 года бренд ZASPORT, созданный дизайнером Анастасией Задориной, разрабатывает экипировку российских спортивных команд, клубов, федераций и корпораций.
Я ZASPORT !!!
ZASPORT – российский бренд спортивной и casual одежды, официальный экипировщик Олимпийской команды России.С 2012 года бренд ZASPORT, созданный дизайнером Анастасией Задориной, разрабатывает экипировку российских спортивных команд, клубов, федераций и корпораций.
Я ZASPORT !!!