Производитель экипировки Zasport: «Готовы к диалогу с клубами РПЛ»

Основатель бренда Zasport Анастасия Задорина заявила о готовности вести переговоры с клубами РПЛ о сотрудничестве.

В этом году мы начали сотрудничество с пляжным футбольным клубом «Спартак» – сейчас разрабатываем дизайн капсульной коллекции экипировки.