«Спартак» и Nike прекратили сотрудничество

Пресс-служба «Спартака» сообщила о прекращении сотрудничества с брендом экипировки Nike.

Компания Nike уведомила ФК «Спартак» о прекращении спонсорского контракта в связи с тем, что в соответствии с вердиктом УЕФА наш клуб не сможет участвовать в еврокубках в следующем сезоне.

Руководство коммерческого направления «Спартака» ведет работу по поиску нового поставщика экипировки.

Компания Nike была техническим спонсором красно-белых с 2005 года. В форме от этого производителя мы одержали много памятных побед, в том числе завоевали золотые медали чемпионата и Суперкубок России в 2017-м.