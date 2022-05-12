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«Спартак» и Nike прекратили сотрудничество

сегодня, 12:51

Пресс-служба «Спартака» сообщила о прекращении сотрудничества с брендом экипировки Nike.

Компания Nike уведомила ФК «Спартак» о прекращении спонсорского контракта в связи с тем, что в соответствии с вердиктом УЕФА наш клуб не сможет участвовать в еврокубках в следующем сезоне.

Руководство коммерческого направления «Спартака» ведет работу по поиску нового поставщика экипировки.

Компания Nike была техническим спонсором красно-белых с 2005 года. В форме от этого производителя мы одержали много памятных побед, в том числе завоевали золотые медали чемпионата и Суперкубок России в 2017-м.

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Все комментарии
KnowSoccer
KnowSoccer
сегодня в 14:40
Белорусский трикотаж!
Alice Tract
Alice Tract
сегодня в 13:28
Если бы от имени на футболке зависело сдержание внутри футболки, то это имя имело бы смысл. А так Бензема в "Большевичке" всяко не сравнится с великим Заболотным, потому что тот в Найке/Адидасе/Пуме
Futurista
Futurista
сегодня в 13:27
minai
minai
сегодня в 13:23
Давно прошло время джинсов, жвачек, всяких адидасов и найков, этого тряпья по всему миру - завались. Можно спокойно выбрать любую спортивную экипировку не худшего качества.
memphis
memphis
сегодня в 13:20, ред.
На Черкизово возьмут с Мессси, Руналдо и конечно Фалькао
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:20
Ничего страшного не произошло. Nike не удивляет.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:16
Форму надо в Иваново покупать, так патриотичнее.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 13:02
Если честно ,то Найк порядком уже надоел . Меняется всё и это пора изменить . А как там насчёт датской Хуммель ? С её " галочками " красно-белая форма заиграла бы очень даже симпатично .
izrafel
izrafel
сегодня в 12:56
Ничего удивительного в этом нет
drug01
drug01
сегодня в 12:53
Это плохо
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