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«Бавария» представила форму на сезон 2022/23

вчера, 14:53

«Бавария» представила форму на сезон 2022/23. Пресс-служба клуба сообщает:

Традиционные клубные цвета идут вместе с современным концептом. Белые полосы освежают привычную красную футболку, а белые края воротника и рукавов дополнительно служат построению общей картины.

Помимо этого, в честь десятого подряд чемпионства «Баварии» на грудной части футболки будет расположен специальный шеврон «Серийные чемпионы». Это служит напоминанием об уникальной победной серии.

«Бавария» представила форму на сезон 2022/23

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Все комментарии
salleeh
salleeh
вчера в 15:42
Вообще не о чем...
Bensurr
Bensurr
вчера в 15:34
Форма так себе
TASKMASTER
TASKMASTER
вчера в 15:20
Красивая форма.
Ironigor
Ironigor ответ David Young (раскрыть)
вчера в 15:09
Мировая классика , доведёная до культуры в моде ! ☝️
А остальные все бренды , являются лишь копиркой или просто поддержанием моды и естественно продолжением огромных бизнес проектов, приносящих огромные деньги 💰 💰 💰 !!!
David Young
David Young ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 14:59
Не согласен насчёт первого. Но это принципиально субъективная вещь.
David Young
David Young
вчера в 14:59
Красивая, но не великолепная.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:59
ADIDAS - THE BEST !!!👌👍😍
Всё как и должно быть !
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