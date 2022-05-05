«Бавария» представила форму на сезон 2022/23. Пресс-служба клуба сообщает:
Традиционные клубные цвета идут вместе с современным концептом. Белые полосы освежают привычную красную футболку, а белые края воротника и рукавов дополнительно служат построению общей картины.
Помимо этого, в честь десятого подряд чемпионства «Баварии» на грудной части футболки будет расположен специальный шеврон «Серийные чемпионы». Это служит напоминанием об уникальной победной серии.
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Всё как и должно быть !
Всё как и должно быть !