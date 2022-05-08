«Арсенал» полюбил розовый, МЮ — воротники. Формы грандов АПЛ на следующий сезон

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вчера, 08:09

Еще не завершился текущий сезон, но уже произошли утечки новых форм грандов на следующую кампанию.

Решили ознакомить вас с футболками, которые уже увидели болельщики, а некоторые даже были презентованы официально.

«Челси»

Возможно, этой формы не будет, потому что у клуба меняются владельцы. Но пока вот такие планы у «синих».

Nike выпустит вот такую джерси «Челси». Конечно, это для фанатов, на поле игроки в такой экипировке не выйдут.

«Ливерпуль»

Пару лет назад «красные» решили отказаться от New Balance, чтобы подписать контракт с Nike, но некоторым болельщикам эта форма не понравилось — «слишком скучно».

Производитель утверждает, что футболка «отражает менталитет жителей Ливерпуля, что делает этот город особенным».

Выездная форма же более креативна.

Также пишут, что у «Ливерпуля» будет новый шрифт на футболках.

Шрифт «22-23 Liverpool Cup» будет использоваться клубом в Лиге чемпионов, Кубке Лиги и Кубке Англии.

Вратарская форма сочетает в себе два оттенка фиолетового с черными логотипами.

«Арсенал»

Классические футболки, но выделим светло-розовую. Весьма вкусно и необычно.

«Манчестер Юнайтед»

Стоит выделить воротник, который появился на футболках, как и у «Арсенала». Синий же комплект напоминает скатерть на столе или плед.

«Манчестер Сити»

На вкус и цвет товарищей нет, но уж слишком примитивно, вам не кажется?

«Тоттенхэм»

А это точно новая форма??

А это уже фотографии возможной тренировочной формы «шпор».

И, напоследок покажем форму «Брендтфорда». Остальные клубы пока держат свои «обновки» в секрете.