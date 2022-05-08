«Арсенал» полюбил розовый, МЮ — воротники. Формы грандов АПЛ на следующий сезон

Еще не завершился текущий сезон, но уже произошли утечки новых форм грандов на следующую кампанию.
Решили ознакомить вас с футболками, которые уже увидели болельщики, а некоторые даже были презентованы официально.
«Челси»
Возможно, этой формы не будет, потому что у клуба меняются владельцы. Но пока вот такие планы у «синих».
Nike выпустит вот такую джерси «Челси». Конечно, это для фанатов, на поле игроки в такой экипировке не выйдут.
«Ливерпуль»
Пару лет назад «красные» решили отказаться от New Balance, чтобы подписать контракт с Nike, но некоторым болельщикам эта форма не понравилось — «слишком скучно».
Производитель утверждает, что футболка «отражает менталитет жителей Ливерпуля, что делает этот город особенным».
Выездная форма же более креативна.
Также пишут, что у «Ливерпуля» будет новый шрифт на футболках.
Шрифт «22-23 Liverpool Cup» будет использоваться клубом в Лиге чемпионов, Кубке Лиги и Кубке Англии.
Вратарская форма сочетает в себе два оттенка фиолетового с черными логотипами.
«Арсенал»
Классические футболки, но выделим светло-розовую. Весьма вкусно и необычно.
«Манчестер Юнайтед»
Стоит выделить воротник, который появился на футболках, как и у «Арсенала». Синий же комплект напоминает скатерть на столе или плед.
«Манчестер Сити»
На вкус и цвет товарищей нет, но уж слишком примитивно, вам не кажется?
«Тоттенхэм»
А это точно новая форма??
А это уже фотографии возможной тренировочной формы «шпор».
И, напоследок покажем форму «Брендтфорда». Остальные клубы пока держат свои «обновки» в секрете.
Ливерпуль так себе. В этом сезоне интереснее, особенно гостевая.
МЮ хорошая, на четверку.
Ман-Сити не понимаю на кой ляд нужна бордовая окантовка, когда бордовый не цвет клуба. Захотели стать очередным Вест-Хэмом, Бёрнли или Астон Виллой?
Ливерпуль так себе. В этом сезоне интереснее, особенно гостевая.
МЮ хорошая, на четверку.
Ман-Сити не понимаю на кой ляд нужна бордовая окантовка, когда бордовый не цвет клуба. Захотели стать очередным Вест-Хэмом, Бёрнли или Астон Виллой?