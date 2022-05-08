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«Арсенал» полюбил розовый, МЮ — воротники. Формы грандов АПЛ на следующий сезон

вчера, 08:09
Футболистки

Еще не завершился текущий сезон, но уже произошли утечки новых форм грандов на следующую кампанию.

Решили ознакомить вас с футболками, которые уже увидели болельщики, а некоторые даже были презентованы официально.

«Челси»

Возможно, этой формы не будет, потому что у клуба меняются владельцы. Но пока вот такие планы у «синих».

«Арсенал» полюбил розовый, МЮ — воротники. Формы грандов АПЛ на следующий сезон

«Арсенал» полюбил розовый, МЮ — воротники. Формы грандов АПЛ на следующий сезон

«Арсенал» полюбил розовый, МЮ — воротники. Формы грандов АПЛ на следующий сезон

Nike выпустит вот такую джерси «Челси». Конечно, это для фанатов, на поле игроки в такой экипировке не выйдут.

«Арсенал» полюбил розовый, МЮ — воротники. Формы грандов АПЛ на следующий сезон

«Ливерпуль»

Пару лет назад «красные» решили отказаться от New Balance, чтобы подписать контракт с Nike, но некоторым болельщикам эта форма не понравилось — «слишком скучно».

Производитель утверждает, что футболка «отражает менталитет жителей Ливерпуля, что делает этот город особенным».

«Арсенал» полюбил розовый, МЮ — воротники. Формы грандов АПЛ на следующий сезон

Выездная форма же более креативна.

«Арсенал» полюбил розовый, МЮ — воротники. Формы грандов АПЛ на следующий сезон

Также пишут, что у «Ливерпуля» будет новый шрифт на футболках.

Шрифт «22-23 Liverpool Cup» будет использоваться клубом в Лиге чемпионов, Кубке Лиги и Кубке Англии.

«Арсенал» полюбил розовый, МЮ — воротники. Формы грандов АПЛ на следующий сезон

Вратарская форма сочетает в себе два оттенка фиолетового с черными логотипами.

«Арсенал» полюбил розовый, МЮ — воротники. Формы грандов АПЛ на следующий сезон

«Арсенал»

Классические футболки, но выделим светло-розовую. Весьма вкусно и необычно.

«Арсенал» полюбил розовый, МЮ — воротники. Формы грандов АПЛ на следующий сезон

«Арсенал» полюбил розовый, МЮ — воротники. Формы грандов АПЛ на следующий сезон

«Арсенал» полюбил розовый, МЮ — воротники. Формы грандов АПЛ на следующий сезон

«Манчестер Юнайтед»

Стоит выделить воротник, который появился на футболках, как и у «Арсенала». Синий же комплект напоминает скатерть на столе или плед.

«Арсенал» полюбил розовый, МЮ — воротники. Формы грандов АПЛ на следующий сезон

«Арсенал» полюбил розовый, МЮ — воротники. Формы грандов АПЛ на следующий сезон

«Арсенал» полюбил розовый, МЮ — воротники. Формы грандов АПЛ на следующий сезон «Арсенал» полюбил розовый, МЮ — воротники. Формы грандов АПЛ на следующий сезон

«Манчестер Сити»

На вкус и цвет товарищей нет, но уж слишком примитивно, вам не кажется?

«Арсенал» полюбил розовый, МЮ — воротники. Формы грандов АПЛ на следующий сезон

«Арсенал» полюбил розовый, МЮ — воротники. Формы грандов АПЛ на следующий сезон

«Тоттенхэм»

А это точно новая форма??

«Арсенал» полюбил розовый, МЮ — воротники. Формы грандов АПЛ на следующий сезон

А это уже фотографии возможной тренировочной формы «шпор».

«Арсенал» полюбил розовый, МЮ — воротники. Формы грандов АПЛ на следующий сезон

И, напоследок покажем форму «Брендтфорда». Остальные клубы пока держат свои «обновки» в секрете.

«Арсенал» полюбил розовый, МЮ — воротники. Формы грандов АПЛ на следующий сезон

Рефери
АВТОР
Евгений Петров
Модный разговор
БЛОГ
Модный разговор
Арсенал  Манчестер Сити  Ман Юнайтед  Ливерпуль  Тоттенхэм  Брентфорд
Источник: Soccer.RuФото: твиттер TheSpursExpress, твиттер manchestriconic, твиттер Watch_LFC, твиттер Football__Tweet, Сайт footyheadlines.com
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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
сегодня в 10:31
Челси отвратительно. Даже не на тройку, которую нанесли на футболку.
Ливерпуль так себе. В этом сезоне интереснее, особенно гостевая.
МЮ хорошая, на четверку.
Ман-Сити не понимаю на кой ляд нужна бордовая окантовка, когда бордовый не цвет клуба. Захотели стать очередным Вест-Хэмом, Бёрнли или Астон Виллой?
rparamonov
rparamonov
сегодня в 01:07
На вкус и цвет? Согласен. Лучшая фома - без вариантов Манчестер Сити. Строго, аккуратно, по-чемпионски. (Оговорюсь, я вообще не фанат МС) Ливерпуль "убил" шрифтом для кубковых матчей. Ну а выездные варианты многих команд меня шокируют цветами лосин из 90-х и пижамными узорчиками. В таких ночнушках АПЛ не выигрывают!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 00:52
Сплошной ужас и безвкусица... Иногда лучше не менять ежегодно форму. Воротники Челси и Мю, розовая форма Арсенала...
shlomo
shlomo
вчера в 08:17
Спасибо за такую интересную подборку.
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