«Рубин» вылетит из РПЛ напрямую, если проиграет «Уфе» в 30-м туре

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сегодня, 16:14

«Рубин» может напрямую вылететь из Российской Премьер-Лиги в заключительном, 30-м туре сезона.

Сегодня казанцы уступили «Уралу» (0:3) и опустились на 14-е место в турнирной таблице (29 очков).

На 15-м месте в таблице располагается «Уфа» (27 очков), вчера одержавшая победу над тульским «Арсеналом».