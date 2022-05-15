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«Рубин» вылетит из РПЛ напрямую, если проиграет «Уфе» в 30-м туре

сегодня, 16:14
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)3 : 0Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

«Рубин» может напрямую вылететь из Российской Премьер-Лиги в заключительном, 30-м туре сезона.

Сегодня казанцы уступили «Уралу» (0:3) и опустились на 14-е место в турнирной таблице (29 очков).

На 15-м месте в таблице располагается «Уфа» (27 очков), вчера одержавшая победу над тульским «Арсеналом».

В заключительном туре «Рубин» дома сыграет с «Уфой». Если подопечные Леонида Слуцкого проиграют, то клуб вылетит из РПЛ напрямую, а «Уфа» попадет в зону стыковых матчей.

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Источник: soccer.ru Фото: Антон Зайцев - Soccer.ru
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13 мая
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Все комментарии
Ген Геныч
Ген Геныч
сегодня в 17:53
Думаю такого недопустят !!!!!!!!!!!!!!!!!Должны сопли на кулак намотать и хотя бы ничейку выцарпать,хотя и Уфе тоже это победа нужна как воздух!!!!!!!!!!!!!!!!!Короче- 50 на 50!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Знатог (раскрыть)
сегодня в 17:33
С Газизовым очень трудно договориться. Или кинет, или очень много запросит и все равно кинет. Не позавидуешь Рубину, докатился Леня!
112910415
112910415
сегодня в 17:18
и проиграет, и вылетит
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 17:17
Дела плохи!! Пора пускать в ход все знакомства,деньги и т.д ,по-честному,спортивному ,пока не получается!!!
Знатог
Знатог
сегодня в 17:09
Я думаю, договорятся ещё до игры, кто вылетит.
lotsman
lotsman
сегодня в 17:03
Рубин в этом сезоне никакой.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:01
Башкирско - Татарское противостояние !
Газизов в этом противостоянии сто процентов выиграет !)
SHMEL
SHMEL
сегодня в 16:47
Пусть бы побарахтались годик в ФНЛ, может на пользу пойдёт.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 16:45
Лёня совсем зачах.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:45
Вот ведь интрига...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 16:36
Может и проиграть
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 16:29
До чего же ты Рубин докатился? Когда салу увольнять будете то?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 16:28
Кто же будет судить матч? Кому доверят такое "счастье"?!
В 2002 г Рубин пришел в РПЛ. Это же надо до руководиться клубом, с таким ресурсом, чтобы так 79***ся!!!
bq42ak4r9fgw
bq42ak4r9fgw
сегодня в 16:22
вот это успех! в лучшую лигу мира попадут
drug01
drug01
сегодня в 16:22
Сложные времена
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 16:18
После того как Рубин проиграл несколько матчей со счётом 1-4, 6-1 и скатился в низ таблицы руководству надо было уволить тренера. Но вместо этого президент клуба сказал
"У руководства Рубина полное и безусловное доверие к Леониду Слуцкому и его тренерскому штабу"
beefs
beefs
сегодня в 16:18
ну что, Леня, допрыгался, не пора в Англию?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 16:17
Печально если Рубин вылетит.
альсато
альсато
сегодня в 16:16
посмотрим, кто лишний
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