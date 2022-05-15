«Рубин» вылетит из РПЛ напрямую, если проиграет «Уфе» в 30-м туре

«Рубин» может напрямую вылететь из Российской Премьер-Лиги в заключительном, 30-м туре сезона.
Сегодня казанцы уступили «Уралу» (0:3) и опустились на 14-е место в турнирной таблице (29 очков).
На 15-м месте в таблице располагается «Уфа» (27 очков), вчера одержавшая победу над тульским «Арсеналом».
В заключительном туре «Рубин» дома сыграет с «Уфой». Если подопечные Леонида Слуцкого проиграют, то клуб вылетит из РПЛ напрямую, а «Уфа» попадет в зону стыковых матчей.
Газизов в этом противостоянии сто процентов выиграет !)
Газизов в этом противостоянии сто процентов выиграет !)
В 2002 г Рубин пришел в РПЛ. Это же надо до руководиться клубом, с таким ресурсом, чтобы так 79***ся!!!
В 2002 г Рубин пришел в РПЛ. Это же надо до руководиться клубом, с таким ресурсом, чтобы так 79***ся!!!
"У руководства Рубина полное и безусловное доверие к Леониду Слуцкому и его тренерскому штабу"
"У руководства Рубина полное и безусловное доверие к Леониду Слуцкому и его тренерскому штабу"