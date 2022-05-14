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Будущие соседи «Дерби» Руни. Именитые клубы, которые вылетели в третьи лиги своих стран

вчера, 08:10
Руни
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Великие тоже падают.

«Дерби Каунти» вылетел из Чемпионшипа вместе с легендарным Уэйном Руни. Теперь «бараны» будут играть в третьем дивизионе Англии впервые с 1986 года — и они не первый именитый клуб, упавший так низко.

К большому огорчению богатых владельцев европейских клубов, любой теоретически может вылететь. Это вам не НБА или НХЛ, так что футбольный мир более суровая штука.

Можно болеть за гранд, но через какое-то время он окажется в низшем дивизионе. В России подобное совсем недавно случалось с «Динамо», в этом сезоне к зоне стыков был «Спартак».

Предлагаем вспомнить о клубах, которые сейчас играют даже не во втором дивизионе своих стран, а в третьих.

«Сандерленд»

«Черные коты» — гордый клуб с преданными фанатами, но он стремительно падал в последние несколько лет. Netflix даже снял ленту «„Сандерленд“ до гроба», в котором задокументированы вылеты команды.

Что сейчас? Клуб может выйти в Чемпионшип. Сезон «Сандерленд» завершил в зоне плей-офф. В финале которого сыграет против «Уикомба».

Будущие соседи «Дерби» Руни. Именитые клубы, которые вылетели в третьи лиги своих стран

«Шеффилд Уэнсдей»

«Сандерленд» был не единственным именитым клубом в Лиге Один в этом году. Вы можете заметить, что на 4-й строчке расположился «Шеффилд Уэнсдей». «Совы» не были в высшем дивизионе с 2000 года и в прошлом году потерпели свое третье понижение в этом веке.

В полуфинальном матче плей-офф команда уступила как раз «Сандерленду».

«Палермо»

«Палермо» был не самой сильной командой в Серии А в середине 2000-х, но регулярно играл в Кубке УЕФА и мог похвастаться своими игроками в сборной Италии, выигравшей чемпионат мира 2006 года (Андреа Барцальи, Кристиан Дзаккардо, Симоне Бароне и Фабио Гроссо).

В 2019 году Федерация футбола Италии лишила клуб профессионального статуса в связи с отсутствием у него соответствующей требованиям страховки на новый сезон

Клуб был возрожден тем же летом, из Серии D уже поднялся в Серию С, текущий сезон «Палермо» может завершить без путевки в Серию B, но шансы еще есть — островитяне сражаются в плей-офф. Впрочем, недавно ходили и более позитивные новости — якобы «розово-черных» может купить богатый инвестор.

«Мюнхен 1860»

Сложно сказать, каково это — жить в городе, где базируется несокрушимая «Бавария» и болеть за «Мюнхен 1860». Но такие люди есть и их довольно много.

«1860» доходил до финала Кубка обладателей Кубков в 1965 году, проиграв «Вест Хэму» на «Уэмбли», а в следующем году выиграл Бундеслигу. Они провели 20 сезонов в высшем дивизионе Германии.

Но в последний раз они играли в Бундеслиге в 2004 году, а сейчас выступают в Третьей Лиге. В этом сезоне добиться повышения в классе у мюнхенцев не вышло.

Будущие соседи «Дерби» Руни. Именитые клубы, которые вылетели в третьи лиги своих стран

«Кайзерслаутерн»

Спустя 24 года после победы в Бундеслиге «Кайзерслаутерн» был рад финишировать третьим в Третьей Лиге и выйти в плей-офф.

«Кайзерслаутерн» не играл в Бундеслиге с 2012 года. В 2018 году они впервые в своей истории оказались так низко, теперь «красные дьяволы» сразятся с дрезденским «Динамо» за путевку во Вторую Бундеслигу.

«Ред Стар»

Основанный в 1897 году, «Ред Стар» одним из самых старейших клубом во Франции, но есть проблема — в Париже выступает ПСЖ. Клуб основан Жюлем Риме и его соратниками как средство борьбы с идеями левого антиклерикализма среди французских рабочих. «Ред Стар» провёл в общей сложности 18 сезонов в Лиге 1.

Да, у ПСЖ есть Неймар и Месси, но на трибунах «Ред Стара» явно веселее. В этом сезоне у клуба еще есть шанс на повышение, но не прямая путевка доступна парижанам, а лишь участие в плей-офф.

«Депортиво»

Не так давно игроки «Супер Депора» были любимцами Галисии, выигрывали Примеру и доходили до полуфинала Лиги чемпионов. Каждый, кто смотрел футбол в начале 2000-х, наверняка помнит тот камбэк «Депортиво» против «Милана».

Позже «Депортиво» трижды вылетал из Примеры в 2010-х. В 2020 году «Супер Депор» вылетел из Сегунды.

В третьей лиге Испании играют 40 команд, разбитые на 2 группы. Турнир заканчивается плей-офф, и по его окончании четыре команды выходят в Сегунду.

«Депортиво» на данный момент сражается в этом самом плей-офф, чтобы получить повышение в классе.

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Все комментарии
ariec93
ariec93
вчера в 16:42
Вика про 3ий уровень лиг в Испании говорит, что там 2 группы по 20 команд.
Roger Young
Roger Young
вчера в 13:06
Интересно, спасибо
Laziale_Brest_BY
Laziale_Brest_BY ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 10:48
чего это вдруг, в середине таблицы были бы с 55 очками, если у тебя снимают 21 очко - особо не повоюешь, но они и так почти успели вылезти из зоны вылета
shlomo
shlomo
вчера в 08:44
Дерби Каунти очень плохо провел сезон
brooks
brooks
вчера в 08:43, ред.
Желаю Кайзерслаутерну победы над дрезденским динамо и выходом во Вторую Бундеслигу!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 08:21
За Депортиво,пусть выходят!
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