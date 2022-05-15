Агаларов вне конкуренции, а Касьерра выше Дзюбы. Находим лучших форвардов сезона в РПЛ

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вчера, 13:17

Лучший снайпер может забить два десятка мячей.

7. Артём Дзюба («Зенит»)

И все-таки Артём, хотя конкуренция большая. Николсон крутой зимний новичок, но провел мало сложных матчей с турнирной подоплекой для окончательных выводов. Соболев не забросил «Спартак» в чемпионы, а половина голов с пенальти. Также у Александра хватало промахов, а самые удачные матчи все-таки связаны с Лигой Европы. Тогда как у Дзюбы всего 1 из 11 мячей с «точки» в РПЛ . Артём также отдал пять голевых передач, ни один центральный нападающий не имеет такого же количества. Одновременно бывший капитан сборной потерял место в основе «Зенита» весной, но скорее по решению тренера. Семак знает, что без пасов Ракицкого эффективность Дзюбы как «столба», который сбрасывает мячи напарникам, падает. Также уход Азмуна – забил 7 мячей и сделал 1 ассист, но думал о переезде в «Байер», повлиял на позиции Артёма в основе «Зенита». Пришли новые герои, хотя по сумме чемпионского сезона Дзюба входит в число самых полезных нападающих. Ведь тот же Смолов не стал лидером в «Динамо» и не был вожаком в «Локомотиве», хотя суммарно собрал 12 мячей. А вот Артём, невзирая на сложнейший отрезок без голов, успел повлиять на успех «Зенита» в РПЛ . Всегда будет спорным, но давно перестал быть малорезультативным.

6. Эрик Бикфалви («Урал»)

Странно ставить выше, чем Дзюбу, менее результативного нападающего? Такие сомнения посетят только тех, кто не смотрел игры «Урала». Бикфалви в 34 года перешел в центр атаки, поскольку вынудили обстоятельства. Отличился 8 раз (ни разу не забивал с пенальти), а дополнил усилия двумя ассистами. Важно отметить, что Эрик приносит «Уралу» спасительные очки. Его дубль привел к выездной победе над «Динамо». Без его мяча в ворота «Уфы» не было бы победы. С ЦСКА румын помог сравнять счет. Был лучшим во многих поединках, в том числе, в первой части сезона. Стал настоящим центральным нападающим – стал реже делиться мячом, но лучше открывается в чужой штрафной площади. В 34 года такое перевоплощение впечатляет.

5. Владислав Сарвели («Крылья Советов»)

Воспитанник школы «Чертаново» выиграл ФНЛ с клубом из Самары, но на высоком уровне не растерялся. В бывшей команде Владислав тоже был результативным, а в «Крыльях Советов» сохранил голевой темп, хотя уровень соперников заметно вырос. У Осинькина вся атакующая линия работала шикарно, и хотя в первой части сезона у Сарвели был серьезный конкурент в борьбе за моменты – Сергеев, Владислав и осенью, и весной правильно открывался на передовой. Форвард готов сыграть хоть в центре полузащиты, если попросят – Глушенков тоже использовали в атаке, но универсальность не мешает видеть в Сарвели прирожденного форварда, коим он и является. Девять голов, три ассиста – отличный результат.

4. Иван Сергеев («Крылья Советов»/«Зенит»)

Еще один нападающий, который готов сыграть из глубины, если это выгодно. А может занять позицию на острие, когда тренеры просят. У двух наставников смотрелся классно. Помог Геничу выиграть пари у Дзюбы. Сейчас у Сергеева десять мячей, лишь два из них забил не с игры. Конечно, мячи с пенальти тоже считаются – у победителя рейтинга Агаларова их сразу шесть штук, но такое уточнение лишь добавляет рывку Сергеева веса. Иван перешел на новый уровень и не затерялся. Причем дважды поднимался, ведь из ФНЛ попал в РПЛ , а затем перешел в состав чемпионов. Сергеев – славный парень, и пока более известные форварды искали себя, а молодежь, вроде Тюкавина, не всегда удачно распоряжалась приличными моментами, Иван прогрессировал.

3. Матео Касьерра («Сочи»)

Великолепный нападающий, который соединяет ленцу с умением уступить пространство и мяч напарникам. Касьерра готов делиться голами даже с крайними защитниками, не только с Нобоа. Матео показал себя с лучшей стороны, поэтому «Сочи» будет сложно удержать у себя колумбийца, который подрос в цене благодаря удачным выступлениям за команду Федотова. Тренер мечтает о новых вызовах, как и молодой нападающий. Касьерра, когда говорим о стабильности выступлений, может претендовать даже на первое место – 11 голов, 4 ассиста, но остальные в списке тоже хороши, поэтому оставляем Матео в тройке. Ему повезло с командой, «Сочи» грамотно отлажен, что упростило форварду жизнь.

2. Дмитрий Полоз («Ростов»)

Понятно, что формально Полоз инсайд. Но если Малком или Захарян это как раз атакующие полузащитники на флангах, то Полоз – центральный форвард, которому тренеры выдали определенное задание. Комличенко, Соу и Глебов забили немало, но Дмитрий превзошел их всех. На его счету 14 мячей и 3 ассиста. Понятно, что Полозу помогает мастерство реализации пенальти – тут может тягаться с Фоминым, который тоже умеет бить без промаха. Но в остальном даже формальная роль не смущает и не мешает признать в Полозе снайпера. Дзюба при Азмуне тоже не был форвардом штрафной площади, а оставался результативным и важным именно в завершении атак. У Полоза девять мячей с игры, множество умных передач, активные действия на двух флангах. Дмитрий – один из героев сезона, особенно его весенней части.

1. Гамид Агаларов («Уфа»)