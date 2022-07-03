Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

В «Зенит» летом могут прийти два центральных защитника

03 июля 2022, 14:52

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о трансферных планах клуба на ближайшее время.

Мы в своей деятельности ориентируемся на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Наши скаутские клубы, наш молодёжный департамент следят за всем футбольным миром. Именно за всем. И проводят глубокую аналитическую работу. На нашем трансферном комитете мы заслушиваем доклады о тех или иных перспективных игроках. Рассматриваются в перспективе два-три года.

Я понимаю ваш интерес к процессу, но мы будем говорить о результатах. А процессы – только после выхода на мемуары.

В ближайшие дни к нам может прийти правый центральный защитник. А до конца трансферного окна и левый.

Ранее «Зенит» продлил сотрудничество с «Црвеной Звездой».

Все новости
В ЦСКА ответили на вопрос, может ли Чалов вернуться в «Базель»
Вчера, 19:10
Слухи«Марсель» интересовался защитником «Локомотива» Магкеевым
Вчера, 11:16
СлухиУ ЦСКА есть предложение по трансферу Бистровича из Италии
Вчера, 00:34
Агент Варелы подтвердил возможный переход защитника «Динамо» во «Фламенго»
22 июля
ЦСКА заблокировал трансфер Марио Фернандеса в «Сантос»
22 июля
СлухиГильермо Варела уйдёт из «Динамо» во «Фламенго»
22 июля
Все комментарии
Grabovsky
Grabovsky
03 июля в 17:41, ред.
Может настало время доверять молодёже? А не подписывать Иванов с Бразилии.... Зае... Ло
ZIBO rock
ZIBO rock
03 июля в 16:33
Еще 2?! Хо хо, впору еще одну команду создавать где-нибудь в Анапе!)))
RTS-25
RTS-25
03 июля в 15:37
А если не темнить... Кто это...
ЮЗИК
ЮЗИК
03 июля в 15:30
Хорошего защитника сейчас тяжело найти
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 