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В «Оренбурге» прокомментировали слухи об интересе к Жиркову

03 июля 2022, 12:55

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин заявил, что клуб на данный момент не интересуется футболистом Юрием Жирковым, который ранее покинул «Химки».

Мы никогда не думали о трансфере Жиркова в наш клуб. И, наверное, не собираемся думать. Мы с игроками в это трансферное летнее окно практически определились. Наш интерес к Жиркову ни с какого боку не просматривался. Какие позиции хотим сейчас усилить? Атакующий полузащитник.

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Все комментарии
112910415
112910415
04 июля в 06:44
последняя утка
больше не будет
ДАША Д
ДАША Д
03 июля в 15:51
Зря, подешевле такого монстра можно было бы взять.
Байкал-38.
Байкал-38.
03 июля в 14:16
Да дайте вы уже Жиркову спокойно завершить карьеру!
А то будем видеть картину:
sv_1969
sv_1969
03 июля в 13:31, ред.
Юре пора заканчивать
Майкл59ru
Майкл59ru
03 июля в 13:18
Не начислили трансферы.
David Young
David Young ответ Майкл59ru (раскрыть)
03 июля в 13:18
Понятно, разбираемся с этим.
Rosol
Rosol
03 июля в 13:14
Два трансфера за вход Fantasy ежедневно !
Майкл59ru
Майкл59ru
03 июля в 13:08
Реально, где трансферы. Всё по нулям.
Василий 50
Василий 50
03 июля в 13:08
Пора бы ему гвоздь забить
tp5bh35jevuu
tp5bh35jevuu
03 июля в 13:06
Жирков своё отыграл
stanichnik
stanichnik
03 июля в 12:59
Юрию Валентиновичу пора на покой.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
03 июля в 12:56
Минут на 30 его хватило бы...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
03 июля в 12:56
Ему пора уже заканчивать!
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