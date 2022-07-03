В «Оренбурге» прокомментировали слухи об интересе к Жиркову

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин заявил, что клуб на данный момент не интересуется футболистом Юрием Жирковым, который ранее покинул «Химки».

Мы никогда не думали о трансфере Жиркова в наш клуб. И, наверное, не собираемся думать. Мы с игроками в это трансферное летнее окно практически определились. Наш интерес к Жиркову ни с какого боку не просматривался. Какие позиции хотим сейчас усилить? Атакующий полузащитник.