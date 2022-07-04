Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2022/2023

Давид Луис может вернуться в Европу

04 июля 2022, 09:47

Защитник «Фламенго» Давид Луис может вернуться в европейский футбол. «Фламенго» предложил «Интеру» приобрести права на бразильца, «нерадзурри» может быть интересна эта сделка для расширения состава.

Давид Луис перешел в клуб из Бразилии в сентябре прошлого года. В текущем сезоне он провел 27 матчей за клуб.

Все новости
«Арсенал» не будет подписывать Лукаса Пакета
Сегодня, 06:09
«Атлетико» может избавиться от Гризманна ради подписания Роналду
Сегодня, 05:44
СлухиПСЖ подпишет защитника «РБ Лейпциг» Мукиеле
Сегодня, 00:46
СлухиБистрович близок к переходу в «Лечче» из ЦСКА
Сегодня, 00:28
Слухи«Милан» близок к подписанию хавбека «Брюгге» Де Кетелара
Сегодня, 00:07
СлухиРоналду впечатлён стремлением Симеоне подписать его в «Атлетико»
Вчера, 22:58
Сортировать
Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex ответ sv_1969 (раскрыть)
04 июля в 12:10
Молодые играть хотят 😉
sv_1969
sv_1969 ответ sir_Alex (раскрыть)
04 июля в 12:09
Да я понял!Но на скамью можно и помоложе намного взять)
Bensurr
Bensurr
04 июля в 11:34
Да кому он нужен
Juventus CR7
Juventus CR7
04 июля в 11:14, ред.
Игрок ещё может восстановить карьеру в Европе. В таких моментах для игроков необходимо доверие руководство и тренерского корпуса команды.

Он очень цепкий неуступающий в игровых моментах. Но в Европе у него вначале неплохой рывок был, затем немного сбавил.

От этого и результат выезд за Европу.

Но сейчас для него последний раз заиграть на очень хорошем уровне в Европе и необходимо за него цепляться.
sir_Alex
sir_Alex ответ sv_1969 (раскрыть)
04 июля в 10:29
Для глубины скамейки запасных.
sv_1969
sv_1969
04 июля в 10:08
И зачем он Интеру
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
04 июля в 09:54
Посмотрим где окажется.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 