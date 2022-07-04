Давид Луис может вернуться в Европу

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04 июля 2022, 09:47

Защитник «Фламенго» может вернуться в европейский футбол. «Фламенго» предложил «Интеру» приобрести права на бразильца, «нерадзурри» может быть интересна эта сделка для расширения состава.

Давид Луис перешел в клуб из Бразилии в сентябре прошлого года. В текущем сезоне он провел 27 матчей за клуб.