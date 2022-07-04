Давид Луис может вернуться в Европу

Защитник «Фламенго» Давид Луис может вернуться в европейский футбол. «Фламенго» предложил «Интеру» приобрести права на бразильца, «нерадзурри» может быть интересна эта сделка для расширения состава.
Давид Луис перешел в клуб из Бразилии в сентябре прошлого года. В текущем сезоне он провел 27 матчей за клуб.
Он очень цепкий неуступающий в игровых моментах. Но в Европе у него вначале неплохой рывок был, затем немного сбавил.
От этого и результат выезд за Европу.
Но сейчас для него последний раз заиграть на очень хорошем уровне в Европе и необходимо за него цепляться.
Он очень цепкий неуступающий в игровых моментах. Но в Европе у него вначале неплохой рывок был, затем немного сбавил.
От этого и результат выезд за Европу.
Но сейчас для него последний раз заиграть на очень хорошем уровне в Европе и необходимо за него цепляться.