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«Ювентус» может заменить де Лигта бразильским защитником

03 июля 2022, 20:58

Защитник «Арсенала» Габриэль может перебраться в Италию, пишет La Gazzetta dello Sport.

Утверждается, что «Ювентус» попробует подписать бразильца, если из клуба уйдет Матийс де Лигт.

Трансферная стоимость Габриэля оценивается в 38 млн евро.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
04 июля в 03:51
Может это и дорого, да ладно.
95-shishani-95
95-shishani-95
03 июля в 23:53
А куда собрался де Лигт?
Bensurr
Bensurr
03 июля в 22:11
Габриэль по лучше этого волейболиста
A.S.A
A.S.A ответ juvenale (комментарий удален) (раскрыть)
03 июля в 21:49
Да если помните, мы вели его, уже была договоренность с фиалками, и тут появился Юве, который выхватил серба у нас...и в то же трансферное окно, просили у вас Артура в аренду до конца сезона, но получили отказ....хотя лично я вообще не понимаю зачем этот Артур и нам, и вам....???)))))
A.S.A
A.S.A
03 июля в 21:19
Ни в коем случае нельзя отпускать Габриэля, тем более за смешные по нынешнем меркам 38 млн евро....
Габриэль провел отличный сезон в АПЛ и я думаю будет только улучшать свою игру! А с Ювентусом вообще не стоит иметь дело, после их проделок с Влаховичем и Артуром.....
Октябрь 1917
Октябрь 1917
03 июля в 21:03
Дороговато стоит бразилец
Остапчук 67
Остапчук 67
03 июля в 21:02
Это проблема Ювентуса
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