«Ювентус» может заменить де Лигта бразильским защитником

Защитник «Арсенала» Габриэль может перебраться в Италию, пишет La Gazzetta dello Sport.
Утверждается, что «Ювентус» попробует подписать бразильца, если из клуба уйдет Матийс де Лигт.
Трансферная стоимость Габриэля оценивается в 38 млн евро.
Защитник «Арсенала» Габриэль может перебраться в Италию, пишет La Gazzetta dello Sport.
Утверждается, что «Ювентус» попробует подписать бразильца, если из клуба уйдет Матийс де Лигт.
Трансферная стоимость Габриэля оценивается в 38 млн евро.
Габриэль провел отличный сезон в АПЛ и я думаю будет только улучшать свою игру! А с Ювентусом вообще не стоит иметь дело, после их проделок с Влаховичем и Артуром.....
Габриэль провел отличный сезон в АПЛ и я думаю будет только улучшать свою игру! А с Ювентусом вообще не стоит иметь дело, после их проделок с Влаховичем и Артуром.....