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ЦСКА потерпел поражение в третьем товарищеском матче подряд

04 июля 2022, 21:59
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

В матче Кубка PARI Премьер «Нижний Новгород» обыграл ЦСКА со счетом 2:0.

Голом в составе нижегородской команды на 81-й минуте отметился Дмитрий Югалдин. На 19-й мяч в свои ворота срезал хавбек ЦСКА Константин Кучаев.

Для ЦСКА это поражение стало третьим подряд, ранее армейцы уступили в товарищеских матчах «Велесу» и «Зениту».

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ nikoladolgov (раскрыть)
05 июля в 23:58
Как и все мы !
Олег Орешкин
Олег Орешкин
05 июля в 20:35
ДАААААА! Ну что друзья с большим разочарованием смотрел игры армейцев. Ждал чего то необычного. УВЫ!!! Играющих игроков нет. Ждал победы, хотя бы с Нижним, но увы. Хотел купить абонемент, но понял, что не смогу ходить и видеть позорные поражения любимого клуба. Ждем чудес от Федотова, но пока к великому сожалению ни одного гола за три матча. Это как в той песне " я его лепила из того что было"..... С такой игрой не вылететь бы в ФНЛ!!!
112910415
112910415
05 июля в 05:32
очень много работы впереди !
и шишек, видимо, тоже
ДСА
ДСА
05 июля в 04:27
Ну просто позорище
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ STVA 1 (раскрыть)
05 июля в 01:01
Привет , дружище. В Сочи Федотову было намного легче, все же Питер ему очень неплохо помог . А тут полный развал, да и вера Федотова в Заболотного сильно напрягает.
Comentarios
Comentarios ответ makkie (раскрыть)
05 июля в 00:43
Харе подкалывать
makkie
makkie
05 июля в 00:01
Зачем выдернули Федотова из Сочи?
Тренировал бы себе там, а не мучился в цска. А то ведь даже усиление тренеру не подвозят. Зато амбиций полные штаны.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
05 июля в 00:00, ред.
Не знаю что там потерпел ЦСКА...
Смотрю на таблицу на главной странице...так ЦСКА на 1-м месте...а Пари НН на 15-м...
1 984
1 984
04 июля в 23:58
В товарняках результат не важен.
nikoladolgov
nikoladolgov
04 июля в 23:54
ЦСКА без легионеров ноль !
виктор бочарников
виктор бочарников ответ ЮЗИК (раскрыть)
04 июля в 23:42
Тревожные звоночки,надеюсь Федотов разрулит,хотя быть кризисным тренером не у всех получается,многие вещи придется исправлять по ходу сезона,посмотрим что получится, армейцам удачи.
протон
протон ответ MikeSevas (раскрыть)
04 июля в 23:40
Убежден что фаворит Зенит, им нет конкуренции.
MikeSevas
MikeSevas
04 июля в 23:38
Да, уже становится интересно. Кто кого обойдет в чемпионате : Сочи без Федотова или ЦСКА с Федотовым. Чувствую будет битва кто закрепится в десятке сильнейших.
протон
протон ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
04 июля в 23:27, ред.
Да всё наладится, тренер опытный, сразу всё не бывает. Семак будет лепить золото как пирожки при этих событиях.
ЮЗИК
ЮЗИК
04 июля в 23:08
Товарищеские не в счёт
Путин007
Путин007 ответ 6kedf5828zrt (раскрыть)
04 июля в 23:05, ред.
Ну Краснодар же как то играл ...и даже ЦСКА с его "Доблестными" легами обыграл))
Путин007
Путин007 ответ Alexnvr (раскрыть)
04 июля в 23:03
Не знаю я увидел уже почерк Галактионова....как по мне этот НН намного лучше прошлогоднего..с ними всем будет трудно...ну а ЦСКА в этом сезоне думаю можно ничего не ждать главное что бы не как Рубин и то норм будет...
Шуnя771
Шуnя771
04 июля в 23:01
Дык это ещё не игры РПЛ...)
6kedf5828zrt
6kedf5828zrt
04 июля в 23:00
В ЦСКА все плохо,и не плохо,а очень плохо!Хуже быть не может.Ну зачем держать Мухина?Кучаев это кошмар.И не потому,что он забил в свои ворота,он запорол все эпизоды ,владея мячом.Остальная молодежь совсем "сырая".И,как они собираются играть в чемпионате,одному Богу известно.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
04 июля в 22:55
Рано ещё ЦСКА хоронить. Любому тренеру нужно время .Но с Федотовым, думаю, рановато было подписывать контракт . Ничего особенно в Сочи он не придумал . До Бердыева с Рубином ему ох как далеко .
sv_1969
sv_1969 ответ протон (раскрыть)
04 июля в 22:52
дык давай щас селюку закажем и он нам насшибает с пальм! запрет надо вводить на легов и пусть свои бодаются!
STVA 1
STVA 1
04 июля в 22:51
Не складывается вроде как у Коняшек но думаю что Федотов вывезет!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
04 июля в 22:43
Что-то у Федотова не заладилось. Люди гинера сливают нового тренера?
Pendushkin
Pendushkin
04 июля в 22:32
ЦСКА теперь фарм-клуб Сочи!
Ironigor
Ironigor
04 июля в 22:30
Как-то всё очень тревожно становится за ЦСКА.
Борьба за попадание в десятку .
alexgurzan
alexgurzan ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
04 июля в 22:28
.
ermak6848
ermak6848
04 июля в 22:27
проиграли по дело , слабое звено физ подготовка...
Futurista
Futurista ответ Союзник противников (раскрыть)
04 июля в 22:26
протон
протон ответ BDA81 (раскрыть)
04 июля в 22:22
К таким регалиям надо привыкнуть. Я на счет качества футбола, а свои паспортисты ничего не дают, говорили нужен лимит на легионеров. Так получите с полна.
Василий 50
Василий 50
04 июля в 22:22
ЦСКА и в чемпионате России будет не на первых ролях
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