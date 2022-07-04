ЦСКА потерпел поражение в третьем товарищеском матче подряд

В матче Кубка PARI Премьер «Нижний Новгород» обыграл ЦСКА со счетом 2:0.
Голом в составе нижегородской команды на 81-й минуте отметился Дмитрий Югалдин. На 19-й мяч в свои ворота срезал хавбек ЦСКА Константин Кучаев.
Для ЦСКА это поражение стало третьим подряд, ранее армейцы уступили в товарищеских матчах «Велесу» и «Зениту».
Огорчает, что в свои ворота.
Огорчает, что в свои ворота.
Удачи Федотову в ЦСКА, она по моему ему очень понадобиться.
Удачи Федотову в ЦСКА, она по моему ему очень понадобиться.