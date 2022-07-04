ЦСКА потерпел поражение в третьем товарищеском матче подряд

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04 июля 2022, 21:59

В матче Кубка PARI Премьер «Нижний Новгород» обыграл ЦСКА со счетом 2:0.

Голом в составе нижегородской команды на 81-й минуте отметился Дмитрий Югалдин. На 19-й мяч в свои ворота срезал хавбек ЦСКА Константин Кучаев.