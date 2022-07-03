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Гол Касьерры помог «Зениту» обыграть «Црвену Звезду» в контрольном матче

03 июля 2022, 22:04

«Зенит» одержал победу над «Црвеной Звездой» со счётом 2:1 в товарищеском матче.

На 53-й минуте счёт открыл полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой, а на 74-й минуте новичок «сине-бело-голубых» Матео Касьерра удвоил преимущество своей команды. «Црвена Звезда» сумела отыграть один гол на 80-й минуте встречи. Отличился Александар Катай.

Напомним, что матч проходил в Сочи на стадионе «Фишт».

Гол Касьерры помог «Зениту» обыграть «Црвену Звезду» в контрольном матче

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Все комментарии
Бонжорно
Бонжорно
04 июля в 10:28
Зенит выиграл Кубок Газпрома
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
04 июля в 10:28
Ну с почином! Жду СК!
Kolenok
Kolenok
04 июля в 08:52
Фото какое то странное,негатив что ли,уж больно темное.
hjlzuf
hjlzuf
04 июля в 07:02
Неплохо сыграли. Контрольная репетиция перед суперкубком.
Маг я
Маг я
04 июля в 06:39
а м.кержаков вечно с испуганными глазами был хорош)))
нечитайло
нечитайло
04 июля в 05:28
Нормальная дружественная обстановка
Gahi
Gahi
04 июля в 03:20
Можно сказать так, что подготовка к новому сезону идёт по плану.
nikoladolgov
nikoladolgov
04 июля в 02:35
Зенит громит в Европе !
протон
протон
04 июля в 01:43
Второй гол топ.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
04 июля в 01:11, ред.
Зенит в последнее время когда и играл в ЕК, уже не тот
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
04 июля в 00:31
Матч понравился . Хорошая игра .
nikoladolgov
nikoladolgov
03 июля в 23:58
Ну вот и международные игры пошли , ждем когда Црвену Звезду дисквалифицируют .....
И чего не сделаешь за деньги !
nikoladolgov
nikoladolgov
03 июля в 23:42
Цирк с конями - газ по 300 баксов сербы заработали !
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ice van Reed (раскрыть)
03 июля в 23:31
Я не об этом, а о том, что Зениту не скоро ещё придётся играть в ЕК
Jeck Denielse
Jeck Denielse
03 июля в 23:13
Ещё недавние "Сочинцы" Мостовой и Касьерра порадовали болельщиков в Сочи...и не только в Сочи...
Молодцы !!

Зенит уже почти готов к встрече с Абаскалем...
Petergoff
Petergoff
03 июля в 22:58, ред.
Красавцы и те, и другие. Молодцы!!!!! Спасибо болельщикам Красной Звезды, за фантастическую поддержку России, на стадионах Сербии.
Zenit_84
Zenit_84
03 июля в 22:54
Как ни как международный матч состоялся. Зенит с победой!!!
n68yf7w9nnky
n68yf7w9nnky
03 июля в 22:46
Поздравляю!!!
Ice van Reed
Ice van Reed ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
03 июля в 22:42
Не стоит зарекаться ибо, раньше в фк Ростов тоже не верили, а принесли очков больше всех!!! Плюс пошумели в Европе!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Comentarios (раскрыть)
03 июля в 22:39
К сожалению это вряд ли, т.к. Црвена Звезда едва ли пройдет 2 раунда квалификации. Там зубры не чета Зениту
Comentarios
Comentarios
03 июля в 22:16
Эх нет ЛЧ Зенит бы класс показал
25процентный клоун
25процентный клоун
03 июля в 22:15
Фармовый матч и резаулт
db3t9uxfn485
db3t9uxfn485
03 июля в 22:11
Первый блин не комом
Гость
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