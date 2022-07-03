Гол Касьерры помог «Зениту» обыграть «Црвену Звезду» в контрольном матче

«Зенит» одержал победу над «Црвеной Звездой» со счётом 2:1 в товарищеском матче.
На 53-й минуте счёт открыл полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой, а на 74-й минуте новичок «сине-бело-голубых» Матео Касьерра удвоил преимущество своей команды. «Црвена Звезда» сумела отыграть один гол на 80-й минуте встречи. Отличился Александар Катай.
Напомним, что матч проходил в Сочи на стадионе «Фишт».
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