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В ЦСКА сообщили, при каких обстоятельствах снова отпустят Чалова в «Базель»

05 июля 2022, 06:14

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо рассказал, при каких обстоятельствах клуб согласится отпустить нападающего Федора Чалова в «Базель».

Не секрет, что «Базель» очень заинтересован в Фeдоре. Ситуация возникла отчасти странная, потому что Чалов проходил предсезонные сборы в «Базеле» при том, что было понимание – он возвращается к нам.

Швейцарский клуб не пошeл нам на уступки: не вернул игрока раньше, хотя изначально это было необходимо из-за истечения срока контракта.

«Базель» хочет Чалова, но говорить, что мы как клуб снова пойдeм на аренду, не приходится. Только трансфер? Если «Базель» предложит...

Мы очень надеемся, что Фeдор перезагрузился, он находится в отличной физической форме.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников ответ Leha-ha50 (раскрыть)
05 июля в 11:58
Даже я думал об этом,но не решился произнести.За что ты так "Базель" ненавидишь?
Союзник противников
Союзник противников
05 июля в 11:57
В нынешнем ЦСКА всё равно кто в какой форме,ибо игроки остались сплошь ниже среднего.Даже по меркам РПЛ.
makkie
makkie
05 июля в 09:07
Снова получат немотивированного игрока
112910415
112910415
05 июля в 08:12
ничем запоминающимся не отметился
ss9dmn87x5qg
ss9dmn87x5qg
05 июля в 08:07
После службы на Новой Земле?
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
05 июля в 07:56
Ничего особенного и выдающегося во вчерашней игре Фёдора я не заметил.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
05 июля в 07:25
Посмотрим на его перезагрузку.
Leha-ha50
Leha-ha50
05 июля в 06:31
Надо Заболотного в Базель отправить.
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