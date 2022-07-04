Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

В ЦСКА высказались о возможном переходе Бийола в «Удинезе»

04 июля 2022, 20:36

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника армейцев Яки Бийола в «Удинезе».

Могу лишь выразить слова благодарности от клуба в сторону Яки за то, что всё происходит по-человечески. Ситуация с легионерами позволяет сделать всё вопреки контрактным обязательствам и желанию клуба. И это мы видим на примере Эджуке и Сигурдссона. Мы знаем, что у Бийола есть Федерация, которая на него давит. Мы могли ожидать от него решение о приостановке, но с Якой у нас абсолютно профессиональные отношения. Трансферный рынок так и должен существовать в нормальных условиях. Переход в «Удинезе» близок? Не буду говорить.

Все новости
В ЦСКА ответили на вопрос, может ли Чалов вернуться в «Базель»
Вчера, 19:10
Слухи«Марсель» интересовался защитником «Локомотива» Магкеевым
Вчера, 11:16
СлухиУ ЦСКА есть предложение по трансферу Бистровича из Италии
Вчера, 00:34
Агент Варелы подтвердил возможный переход защитника «Динамо» во «Фламенго»
22 июля
ЦСКА заблокировал трансфер Марио Фернандеса в «Сантос»
22 июля
СлухиГильермо Варела уйдёт из «Динамо» во «Фламенго»
22 июля
Все комментарии
CSKA2012
CSKA2012
05 июля в 08:41
Эджуке оказался ещё тем жуком ) ну и скатертью ему дорога !
pomor45
pomor45
04 июля в 20:48
Есть же решение, устраивающее обе стороны при наличии совести. У Сигурдсона возможно совесть чиста, но нет вариантов продажи, а вот у Эджуке с совестью явная проблема.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ VeniaminS (раскрыть)
04 июля в 20:47
Полноценный трансфер. Парень честно поступил не стал убегать бесплатно
VeniaminS
VeniaminS
04 июля в 20:43
Слухи что ли
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 