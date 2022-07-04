В ЦСКА высказались о возможном переходе Бийола в «Удинезе»

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника армейцев в «Удинезе».

Могу лишь выразить слова благодарности от клуба в сторону Яки за то, что всё происходит по-человечески. Ситуация с легионерами позволяет сделать всё вопреки контрактным обязательствам и желанию клуба. И это мы видим на примере Эджуке и Сигурдссона. Мы знаем, что у Бийола есть Федерация, которая на него давит. Мы могли ожидать от него решение о приостановке, но с Якой у нас абсолютно профессиональные отношения. Трансферный рынок так и должен существовать в нормальных условиях. Переход в «Удинезе» близок? Не буду говорить.