В «Сочи» прокомментировали слухи о возможном уходе Нобоа в «Зенит»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал слухи о возможном уходе в «Зенит».

Устная договорённость Нобоа с «Зенитом»? Давайте я поговорю с ним, заодно спрошу.

Нобоа сказал, что хочет закончить там карьеру? У футболистов есть желание где-то закончить… У Нобоа хорошее желание. Как я могу это комментировать?

Сейчас Кристиан находится в команде: тренируется, готовится к чемпионату.