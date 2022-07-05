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В «Сочи» прокомментировали слухи о возможном уходе Нобоа в «Зенит»

05 июля 2022, 17:46

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал слухи о возможном уходе Кристиана Нобоа в «Зенит».

Устная договорённость Нобоа с «Зенитом»? Давайте я поговорю с ним, заодно спрошу.

Нобоа сказал, что хочет закончить там карьеру? У футболистов есть желание где-то закончить… У Нобоа хорошее желание. Как я могу это комментировать?

Сейчас Кристиан находится в команде: тренируется, готовится к чемпионату.

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Все комментарии
Ванечка
Ванечка
05 июля в 20:20
В Зенит не перейдет...это точно
pomor45
pomor45
05 июля в 19:18
Все пытаются выглядеть оригиналами, а получаются смешными, и только Медведев натурален - рубит с плеча по-медвежьи.
memphis
memphis
05 июля в 19:16
Жиркова верните и Зырянова
Октябрь 1917
Октябрь 1917
05 июля в 18:34
Слухи слишком преувеличены
Zenit_84
Zenit_84
05 июля в 18:32
Не помешал бы Зениту
sv_1969
sv_1969 ответ 112910415 (раскрыть)
05 июля в 18:09
Не фиг делать
112910415
112910415
05 июля в 18:07
по слухам, ФК Сочи переходит в Зенит.
Зенит возьмёт всё, до последней рубашки )
Jeck Denielse
Jeck Denielse
05 июля в 18:00
Зенит 2024....
...Маркизио...Нобоа...Ловрен...Бруну Алвеш...

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drug01
drug01
05 июля в 17:53
Уже возраст не тот!!!
n79age8nypzw
n79age8nypzw
05 июля в 17:51
ох Сочи, Сочи, как создали, так и развалят...
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