В «Сочи» прокомментировали слухи о возможном уходе Нобоа в «Зенит»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал слухи о возможном уходе Кристиана Нобоа в «Зенит».
Устная договорённость Нобоа с «Зенитом»? Давайте я поговорю с ним, заодно спрошу.
Нобоа сказал, что хочет закончить там карьеру? У футболистов есть желание где-то закончить… У Нобоа хорошее желание. Как я могу это комментировать?
Сейчас Кристиан находится в команде: тренируется, готовится к чемпионату.
Зенит возьмёт всё, до последней рубашки )
Зенит возьмёт всё, до последней рубашки )
...Маркизио...Нобоа...Ловрен...Бруну Алвеш...
Хочешь титулов ,награды
Приходите в гости к нам
Денег много, мы вам рады
Мы не судим по годам
...Маркизио...Нобоа...Ловрен...Бруну Алвеш...
Хочешь титулов ,награды
Приходите в гости к нам
Денег много, мы вам рады
Мы не судим по годам