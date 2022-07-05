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Стала известна зарплата Родригао в «Зените»

05 июля 2022, 15:08

Защитник «Сочи» Родригао близок к переходу в «Зенит».

По данным источника, заработная плата бразильца в питерском клубе составит около 1 млн евро (без учёта бонусов).

Ранее стало известно, какую сумму «Зенит» заплатит за трансфер Родригао.

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
06 июля в 20:05
Вот ЕК и давали возможность ставить цели, пусть и не очень реальные. Сейчас какие цели? Чемпионство РПЛ? Так это же не цель - это данность.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ pomor45 (раскрыть)
05 июля в 23:24
А что ...в последнее время при наличии еврокубков мы ярчили и куражились в европах ??
Нет..и не думали...
Так...как некая обязательная повинность...поиграли в европах...без всяких надежд на успех...и опять к делам рпльным....
Что с еврокубками...что без еврокубков...
Что нам давали эти еврокубки под общим названием "20 игр - 0 побед"...да ничего кроме осознания что наш чемп черепаший...что в принципе мы и без еврокубков знали...
pomor45
pomor45 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
05 июля в 20:49, ред.
В отсутствии ЕК это называется - дурить головы? Вот один Кубок уже выПАРИли.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ pomor45 (раскрыть)
05 июля в 20:44
Брать титулы...гегемонить...флагманить...доминировать...
pomor45
pomor45 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
05 июля в 19:32
Каких целей?
Ironigor
Ironigor
05 июля в 16:05
Дзюбашка за такую зарплату игрл бы только пол тайма.
протон
протон
05 июля в 15:34
Сочи конечно могли и больше выторговать за такого игрока, но они и так заработали прилично учитывая что брали свободным агентом его
Jeck Denielse
Jeck Denielse
05 июля в 15:11
Наверное тот случай...когда бонусы превосходят оклад...
И это стимуляция..для достижений поставленных целей...
VeniaminS
VeniaminS
05 июля в 15:09
Совсем даже неплохо.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
05 июля в 15:08
Норм зарплата,Зенит потянет!
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