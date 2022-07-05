Стала известна зарплата Родригао в «Зените»

Защитник «Сочи» Родригао близок к переходу в «Зенит».
По данным источника, заработная плата бразильца в питерском клубе составит около 1 млн евро (без учёта бонусов).
Ранее стало известно, какую сумму «Зенит» заплатит за трансфер Родригао.
Защитник «Сочи» Родригао близок к переходу в «Зенит».
По данным источника, заработная плата бразильца в питерском клубе составит около 1 млн евро (без учёта бонусов).
Ранее стало известно, какую сумму «Зенит» заплатит за трансфер Родригао.
Нет..и не думали...
Так...как некая обязательная повинность...поиграли в европах...без всяких надежд на успех...и опять к делам рпльным....
Что с еврокубками...что без еврокубков...
Что нам давали эти еврокубки под общим названием "20 игр - 0 побед"...да ничего кроме осознания что наш чемп черепаший...что в принципе мы и без еврокубков знали...
Нет..и не думали...
Так...как некая обязательная повинность...поиграли в европах...без всяких надежд на успех...и опять к делам рпльным....
Что с еврокубками...что без еврокубков...
Что нам давали эти еврокубки под общим названием "20 игр - 0 побед"...да ничего кроме осознания что наш чемп черепаший...что в принципе мы и без еврокубков знали...
И это стимуляция..для достижений поставленных целей...
И это стимуляция..для достижений поставленных целей...