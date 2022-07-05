«Зенит» заплатит за Родригао около 4 млн евро

Защитник «Сочи» Родригао перейдёт в «Зенит».
По данным источника, питерский клуб заплатит за трансфер бразильца около 4 млн евро.
Переговоры о переходе Родригао в «Зенит» длились примерно месяц.
Защитник «Сочи» Родригао перейдёт в «Зенит».
По данным источника, питерский клуб заплатит за трансфер бразильца около 4 млн евро.
Переговоры о переходе Родригао в «Зенит» длились примерно месяц.
Помню в Шахтёре их было 13...на какой цифре остановится Медведев ???
Понятно что коль академии сотнями выпускают невидимок...легко идти по пути наилегчайшего сопротивления и покупать готовый продукт...в стране где игроки уже из роддома выходят уровня ФНЛ - но так ли это актуально во времена международного безфутболья ??
Помню в Шахтёре их было 13...на какой цифре остановится Медведев ???
Понятно что коль академии сотнями выпускают невидимок...легко идти по пути наилегчайшего сопротивления и покупать готовый продукт...в стране где игроки уже из роддома выходят уровня ФНЛ - но так ли это актуально во времена международного безфутболья ??