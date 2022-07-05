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«Зенит» заплатит за Родригао около 4 млн евро

05 июля 2022, 14:17

Защитник «Сочи» Родригао перейдёт в «Зенит».

По данным источника, питерский клуб заплатит за трансфер бразильца около 4 млн евро.

Переговоры о переходе Родригао в «Зенит» длились примерно месяц.

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Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
05 июля в 14:52
Не так уж и дорого...
makkie
makkie
05 июля в 14:49, ред.
Образиливание Зенита идёт полным ходом.
Какие тут воспитанники? В основе будут бегать малкомы да клаудиньи)

Зенит - самая загорелая команда РПЛ!
протон
протон
05 июля в 14:27
Очень жаль, что не будет еврокубков в этом году. Интересная банда собирается. Может на Кубок Либертадорес заявиться
Jeck Denielse
Jeck Denielse
05 июля в 14:26
Родригао...Малком...Клаудиньо...Вендел...Сантос...Альберто...Иван...Мантуан...
Помню в Шахтёре их было 13...на какой цифре остановится Медведев ???

Понятно что коль академии сотнями выпускают невидимок...легко идти по пути наилегчайшего сопротивления и покупать готовый продукт...в стране где игроки уже из роддома выходят уровня ФНЛ - но так ли это актуально во времена международного безфутболья ??
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
05 июля в 14:19
Пора долги возвращать...
393syhgnrhbw
393syhgnrhbw
05 июля в 14:17
Это весьма любопытно
Гость
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