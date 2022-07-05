Нобоа может вернуться в «Зенит», если Вендел уйдёт из питерского клуба

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05 июля 2022, 16:37

Полузащитник «Сочи» может вернуться в «Зенит», если покинет питерский клуб этим летом. Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник.

Если данный трансфер произойдёт, то эквадорец может стать третьим игроком «Сочи», который перешёл в «Зенит» этим летом. Ранее к питерскому клубу присоединился Матео Кассьерра, а сегодня генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил скорый трансфер защитника Родригао.

Напомним, что Нобоа уже выступал за «Зенит» с 2017 по 2019 год. Несколько дней назад Кристиан выразил желание вернуться в питерский клуб и завершить там карьеру.