Нобоа может вернуться в «Зенит», если Вендел уйдёт из питерского клуба

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа может вернуться в «Зенит», если Вендел покинет питерский клуб этим летом. Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник.
Если данный трансфер произойдёт, то эквадорец может стать третьим игроком «Сочи», который перешёл в «Зенит» этим летом. Ранее к питерскому клубу присоединился Матео Кассьерра, а сегодня генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил скорый трансфер защитника Родригао.
Напомним, что Нобоа уже выступал за «Зенит» с 2017 по 2019 год. Несколько дней назад Кристиан выразил желание вернуться в питерский клуб и завершить там карьеру.