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Нобоа может вернуться в «Зенит», если Вендел уйдёт из питерского клуба

05 июля 2022, 16:37

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа может вернуться в «Зенит», если Вендел покинет питерский клуб этим летом. Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник.

Если данный трансфер произойдёт, то эквадорец может стать третьим игроком «Сочи», который перешёл в «Зенит» этим летом. Ранее к питерскому клубу присоединился Матео Кассьерра, а сегодня генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил скорый трансфер защитника Родригао.

Напомним, что Нобоа уже выступал за «Зенит» с 2017 по 2019 год. Несколько дней назад Кристиан выразил желание вернуться в питерский клуб и завершить там карьеру.

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Все комментарии
war4ar
war4ar
06 июля в 06:37
А где лимит на трансфер игроков из одного клуба?) Вот сделали бы лимит не больше 1 игрока за 2 трансыерных окна в 1 команду, было бы интересно
Шуnя771
Шуnя771
05 июля в 21:49
37 лет... В Зенит...

Сомнительно, что по спортивному принципу!
gentlewolf
gentlewolf
05 июля в 21:33
Не, не фарм...
MikeSevas
MikeSevas
05 июля в 21:30
Вообще охренел Зенит. Работает как пылесос в РПЛ.
hjlzuf
hjlzuf
05 июля в 19:57
Нобоа уже пора думать о завершении карьеры.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
05 июля в 18:48
Нобоа 37лет, перспективный парень)
Kolenok
Kolenok
05 июля в 18:44
Пока всех лучших в РПЛ не скупят не успокоятся,лишь бы без конкурентов.Излишки можно директорами,замами, массажистами и прочими устроить.Благо Еврокубков нет,рак.м негде стоять.
pomor45
pomor45
05 июля в 18:16
Был бы только рад этому возвращению. Сочи на ноги поставил, пора и обратно, чтобы закончить там, где хочет. Заслужил. Сочи вполне отпочковался и готов к конкурентному развитию без опеки Газпрома.
Данил Бритвин
Данил Бритвин ответ Трезвый повар (раскрыть)
05 июля в 17:47
Исправили, спасибо!
Трезвый повар
Трезвый повар
05 июля в 17:44
Нобоа не Колумбиец, а Эквадорец
112910415
112910415
05 июля в 17:30
независимый Сочи легко отдаст лучшего ?!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ makkie (раскрыть)
05 июля в 17:26
Они в целом отражают отношения владельцев. Миллер - глава "Газпрома", а братья Ротенберги заработали большую часть средств на подрядах "Газпрома", например, только на "Силе Сибири" у Аркаши было подрядов на 7 миллиардов долларов. "Сочи" владеет младший братишка, но принцип там одинаков.
Путин007
Путин007
05 июля в 17:22
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    05 июля в 17:20
    Короче. Зенит вычистил практически всю РПЛ, скупил всех приличных. Наш футбол на пороге окончательной деградации, тк. конкуренция устранена полностью.
    sv_1969
    sv_1969
    05 июля в 17:19
    А кули!В этом вся суть грЯзьрпромовского выкидыша! Венделл уйдёт а мы заберем Нобоа! Хотя его и нельзя было отдавать!Нобоа и сейчас в годах лучше того же Венделла! Но там мозгов мало!Там все купить хотят!
    makkie
    makkie
    05 июля в 17:15
    Какие милые отношения между Зенитом и Сочи.
    Ну прям зайчики-одуванчики )))
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    05 июля в 17:14
    Чувствую, к концу лета "Сочи" ликвидируют, и оставшихся игроков переведут в "Зенит".
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    05 июля в 17:07
    Норм так Сочи помогает
    5ww6qagj9eqf
    5ww6qagj9eqf
    05 июля в 17:02
    Это мечта Нобоа
    Василий 50
    Василий 50
    05 июля в 17:01
    Это просто слухи
    dhxfuvq27dn6
    dhxfuvq27dn6
    05 июля в 16:49
    Пусть возвращается
    ZIBO rock
    ZIBO rock
    05 июля в 16:44
    Впору Сочи возвращать в СПб под своим историческим названием "Динамо"!
    Бонжорно
    Бонжорно ответ Виталий Евдокимов (комментарий удален) (раскрыть)
    05 июля в 16:44
    Нобоа это уровень. он будет по круче всех игроков Зенита вместевзятых
    FenixSL
    FenixSL
    05 июля в 16:42
    ахахахаххахах
    не не
    не фарм-клуб
    и кто то в это верит аххахахахахахаха
    Ironigor
    Ironigor
    05 июля в 16:40
    Нобоа может вернуться в Зенит, а Сочи тогда в Кронштадт !)
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