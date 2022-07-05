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«Мне жаль сборную России и русских футболистов». Адебайор — о запрете ФИФА

05 июля 2022, 20:40

Бывший нападающий «Арсенала», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма» Эммануэль Адебайор поделился мнением об отстранении российских команд от участия в международных турнирах.

Конечно, это нечестно. В этом мире, увы, многое нечестно. Мне жаль сборную России и русских футболистов. Но что мы можем сделать, чтобы как-то изменить ситуацию? Ничего. Очевидно, надо позволить РФС и ФИФА вести диалог. Думаю, в какой-то момент вы сможете прийти к хорошему решению, которое освободит Россию от бана. Российские игроки не делают ничего плохого, и ни в чем не виноваты. Они просто хотят выполнять свою работу. Им надо разрешить играть.

Как долго это продлится? Не знаю — это же ФИФА. Сейчас мы просто молимся, чтобы происходящее побыстрее закончилось и наступил мир, в котором все смогут быть счастливы и наслаждаться жизнью.

Сегодня CAS начал рассмотрение исков РФС к УЕФА и ФИФА.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
06 июля в 00:08
Дело в том ,что Запад ополчился не на режим Путина и российских олигархов , а на всё русское в этом мире .Даже российских кошек недопустили до конкурса . Поэтому вся ситуация с нашими спортсменами - это навсегда ! Той жизни ,какая у нас была до февраля , больше не будет никогда . Только мы ещё живём той жизнью поинерции. Наш мозг не успел ещё перестроиться .
Petergoff
Petergoff
06 июля в 00:05
Да ерунда, осенью, кто то будет наслаждаться прохладной в офисах))))) Где нибудь так, около пяти градусов в кабинете)))))
zooveterinar
zooveterinar ответ нечитайло (раскрыть)
05 июля в 22:02
Когда-то они ответят,за свои поступки!!
протон
протон
05 июля в 22:02
Браво, адекватный футболист, один из немногих!
Futurista
Futurista
05 июля в 21:16
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
05 июля в 21:06
Насчёт Адебайора, кстати... То есть насчёт арестованного за изнасилования игрока... Пишут, что это Парти. Побратимами с МЮ и МС будем по ходу с их Гринвудом и Менди.
нечитайло
нечитайло
05 июля в 20:56
Мы их ещё накажем
pomor45
pomor45
05 июля в 20:54
Диалог глухонемого со слепым.
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