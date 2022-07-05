«Мне жаль сборную России и русских футболистов». Адебайор — о запрете ФИФА

Бывший нападающий «Арсенала», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма» поделился мнением об отстранении российских команд от участия в международных турнирах.

Конечно, это нечестно. В этом мире, увы, многое нечестно. Мне жаль сборную России и русских футболистов. Но что мы можем сделать, чтобы как-то изменить ситуацию? Ничего. Очевидно, надо позволить РФС и ФИФА вести диалог. Думаю, в какой-то момент вы сможете прийти к хорошему решению, которое освободит Россию от бана. Российские игроки не делают ничего плохого, и ни в чем не виноваты. Они просто хотят выполнять свою работу. Им надо разрешить играть.