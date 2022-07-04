Ткаченко: «Бан российских клубов в еврокубках на 5-6 лет минимум»

Руководитель агентства Prosports Management Герман Ткаченко считает, что отстранение российских клубов от еврокубковых турниров может затянуться.

Думаю, что бан российских клубов в еврокубках — это надолго, пять-шесть лет минимум. А на седьмой год будем начинать с низших стадий из-за катастрофически упавшего рейтинга. Мы же видим их отношение. Они говорят: «Мы санкции не отменим, даже если пушки прекратят палить».