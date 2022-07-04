Ткаченко: «Бан российских клубов в еврокубках на 5-6 лет минимум»

Руководитель агентства Prosports Management Герман Ткаченко считает, что отстранение российских клубов от еврокубковых турниров может затянуться.
Думаю, что бан российских клубов в еврокубках — это надолго, пять-шесть лет минимум. А на седьмой год будем начинать с низших стадий из-за катастрофически упавшего рейтинга. Мы же видим их отношение. Они говорят: «Мы санкции не отменим, даже если пушки прекратят палить».
Ну хорошо — будет три года отстранения. Всё равно много. Больше всего меня забавляет, что сейчас все живут с ложной надеждой, что на следующий год мы опять будем играть в еврокубках. Удивляет, что сейчас практически никто не берет молодых футболистов ни в РПЛ, ни даже в Первой лиге, потому что все хотят выйти наверх как можно скорее. Сейчас нужно не просто говорить — кричать: «Ребята, мы не будем в еврокубках, давайте эту паузу воспримем как паузу возможностей!» Любой кризис — время возможностей. Пусть наши ребята играют больше, пусть они станут сильнее. И, возможно, к моменту снятия санкций у нас подрастет какая-то масса конкурентоспособных футболистов.
Недавно в РФС объяснили, почему у команд из России есть шанс снять отстранение.