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Оздоев рассказал, что «Зенит» не отпустил его в московский клуб

06 июля 2022, 10:29

Бывший футболист «Зенита» Магомед Оздоев высказался о своём будущем.

Сможет ли новый клуб предложить мне такие же деньги, которые я получал в «Зените»? Повторюсь: все зависит от проекта и задач, которые перед собой ставит команда. Вопрос денег важен, но он не главный. «Зенит» — это клуб, который регулярно играл в Лиге чемпионов, выигрывал РПЛ — у футболистов был шанс зарабатывать деньги. Я их именно зарабатывал, а не получал. Если бы смотрел только на деньги, спокойно бы собрал вещи и уехал в теплые края. У меня есть предложения с очень хорошими условиями от арабских клубов. Но пока я там себя не вижу.

Есть ли клуб, в который меня попросили не переходить после ухода из «Зенита»? Нет, такого не было. Однажды я уже хотел уйти — прошлым летом. Была даже договоренность с московским клубом. Но в руководстве «Зенита» сказали, что меня не отпустят. Александр Иванович (Медведев) хотел, чтобы я остался.

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
06 июля в 11:29
Теперь это только воспоминания. Где теперь в итоге Оздоев?
stanichnik
stanichnik
06 июля в 10:52
Слухи ходили про московское Динамо.
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u4rc7fuexn8v
06 июля в 10:36
Зенит он такой
Гость
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