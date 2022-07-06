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Дзюба летом был готов перейти в ЦСКА

06 июля 2022, 03:09

Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков сообщил, что форвард Артем Дзюба был согласен этим летом пополнить ЦСКА.

Если же говорить о том, что ЦСКА при Владимире Федотове готов отказаться от прежней идеи не приглашать россиян в зрелом футбольном возрасте, то было бы интересно увидеть в столичном клубе Дзюбу. Федотов умеет работать с возрастными игроками, Федотов умеет сделать форвардов забивными, деньги на Дзюбу найдутся – и пусть он уже анонсировал свой переход в один из зарубежных клубов философским постом, точно знаю, что нападающий был не прочь перейти в ЦСКА.

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Все комментарии
Mi6
Mi6
06 июля в 14:55
Дубиньо нам только и не хватало...
протон
протон
06 июля в 12:39
Тем более , Артем из старожилов, который может поднять боевой дух молодой и неопытной команды, при этом работяга на поле, даже фанаты Зенита и Спартака, чтоб про него не говорили, но никто не посмел сказать , ,что Дзюба когда нибудь давал послабинки в самоотдаче.
Maria IVASHKOVA 1
Maria IVASHKOVA 1 ответ Константин Белых (раскрыть)
06 июля в 12:35
    Kosmos58
    Kosmos58 ответ Шуnя771 (раскрыть)
    06 июля в 12:08
    В фильмах для взрослых?!.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    06 июля в 12:04
    Голубой лев был готов стать красно-синим конём.
    ДСА
    ДСА
    06 июля в 10:54
    Очередная утка про Дзюбу.
    stavr74
    stavr74
    06 июля в 09:33
    а сейчас ,что осень ????
    Шуnя771
    Шуnя771
    06 июля в 08:59
    Надо менять звезде амплуа - он явно никому не нужен.
    Константин Белых
    Константин Белых
    06 июля в 08:54
    3 он никому не нужен в 34 года с такими запросами и такой скоростью. Алкаши до пятерочки с утра быстрее бегают..
    Kolenok
    Kolenok
    06 июля в 07:41
    Не надоело писать про это позорище, забудьте вы про него.
    hjlzuf
    hjlzuf
    06 июля в 07:35
    Так в чём дело? Лето ещё не кончилось.
    SHMEL
    SHMEL
    06 июля в 07:23
    Дзюба слишком токсичен, поэтому пусть пылит где-нибудь в другом месте.
    CSKA2012
    CSKA2012
    06 июля в 07:17
    *опечатка - забавные у нас есть , нужны забивные )))
    Vladimir808
    Vladimir808
    06 июля в 06:49
    Дзюба летом был готов перейти в ЦСКА, Локомотив, Динамо, Спартак, Сочи, Краснодар, Торпедо, да вот беда, никому он там не нужен.)))
    Vladimir808
    Vladimir808
    06 июля в 06:44
    Дзюба бал бы забавным форвардом в ЦСКА.)
    Улыбнуло по тексту, автору удалась шутка…)))
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    06 июля в 05:42
    Дзюба готов перейти куда угодно, лишь бы взяли.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    06 июля в 05:20
    Только в ЦСКА об этом не знают.
    ОПС
    ОПС
    06 июля в 05:16
    Только ЦСКА не был к этому готов.
    1 984
    1 984
    06 июля в 03:39
    Что-то шума много про Дзюбу, а команды нет.
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