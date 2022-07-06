Дзюба летом был готов перейти в ЦСКА

Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков сообщил, что форвард был согласен этим летом пополнить ЦСКА .

Если же говорить о том, что ЦСКА при Владимире Федотове готов отказаться от прежней идеи не приглашать россиян в зрелом футбольном возрасте, то было бы интересно увидеть в столичном клубе Дзюбу. Федотов умеет работать с возрастными игроками, Федотов умеет сделать форвардов забивными, деньги на Дзюбу найдутся – и пусть он уже анонсировал свой переход в один из зарубежных клубов философским постом, точно знаю, что нападающий был не прочь перейти в ЦСКА .