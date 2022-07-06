«Аль-Шабаб» из Саудовской Аравии предложил контракт Крыховяку

Польский полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк может продолжить карьеру в «Аль-Шабабе» из Саудовской Аравии.
«Аль-Шабаб» уже сделал предложение, решение остаётся за самим Крыховяком.
В прошлом сезоне 32-летний полузащитник приостановил контракт с «Краснодаром» и уехал в Грецию играть за АЕК.
Машину с водителем? - пожалуйста
Квартиру тебе найдут
Зарплаты выше, чем в Европе
Потеть особо тоже не нужно, скорости низкие
В чем вообще проблема? Отсутствие еврокубков?
Машину с водителем? - пожалуйста
Квартиру тебе найдут
Зарплаты выше, чем в Европе
Потеть особо тоже не нужно, скорости низкие
В чем вообще проблема? Отсутствие еврокубков?
Сколько деньги потеряли за в*йна.
Сколько деньги потеряли за в*йна.