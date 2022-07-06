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«Аль-Шабаб» из Саудовской Аравии предложил контракт Крыховяку

06 июля 2022, 07:41

Польский полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк может продолжить карьеру в «Аль-Шабабе» из Саудовской Аравии.

«Аль-Шабаб» уже сделал предложение, решение остаётся за самим Крыховяком.

В прошлом сезоне 32-летний полузащитник приостановил контракт с «Краснодаром» и уехал в Грецию играть за АЕК.

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Все комментарии
виктор бочарников
виктор бочарников
06 июля в 14:26
В польскую Погонь его пристроить надо,там ему самое место, зарплаты там как в России конечно не будет ,зато патриотично, будет полная перемога.
sr26w6uq4nzs
sr26w6uq4nzs
06 июля в 13:07
Пусть валит
протон
протон
06 июля в 12:36
Уйти из РФ в закрытую и максимально несвободную для жизни Аравию - это будет вообще прикол. Я вообще не понимаю, чем у нас легионеры могут быть недовольны. Катаются, как сыр в масле.
Машину с водителем? - пожалуйста
Квартиру тебе найдут
Зарплаты выше, чем в Европе
Потеть особо тоже не нужно, скорости низкие
В чем вообще проблема? Отсутствие еврокубков?
Знатог
Знатог ответ Шуnя771 (раскрыть)
06 июля в 10:28
Это вы про росийских чиновников и бизнесменов?
Ravshan878
Ravshan878 ответ Gahi (раскрыть)
06 июля в 10:15
Очень жаль все по тихонько собирает вещи и тю-тю гриня.
Сколько деньги потеряли за в*йна.
Шуnя771
Шуnя771
06 июля в 09:38
В лучшие времена на них надёги не было, а сейчас тем более. Пятая, продажная колона. А если это всё сверху перчиться валютой и разговора не может быть - побегут на звон монет, только пятки будут прилипать к попе. кстати. намедни попалось фото супруги данного персонажа..., вид со спины, в лежачем положении.., в стрингах... Зачетно...., но как ей ехать в далёкие заморские страны со строгими нравами?))
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА
06 июля в 09:32
Да пофиг..
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
06 июля в 09:26
Ушел в точку не возвращайся.
Знатог
Знатог
06 июля в 09:21
Будет много деньги и сказочницы на 1001 ночь.
ДСА
ДСА
06 июля в 08:53
Сразу же должен согласиться.
112910415
112910415
06 июля в 08:53
ты нужен арабам, Гжегож !
dok66
dok66
06 июля в 08:53
В Европе он не востребован , а там в самый раз .
uqy737egqqk8
uqy737egqqk8
06 июля в 08:53, ред.
Если там мешок денег предположили, он уже там ....
2zdjdup87emk
2zdjdup87emk
06 июля в 08:40
это было бы очень хорошо, здесь такие не нужны...
drug01
drug01
06 июля в 08:38
Неужели там лучше?
shlomo2
shlomo2
06 июля в 08:31
Деньгами могут и заманить
Loko57
Loko57
06 июля в 08:20
Ну неужели он совсем 62о что согласится!!!
Scorp689
Scorp689
06 июля в 08:12
12 пшековское.... самый главный керосинщик....
stanichnik
stanichnik
06 июля в 08:03
Наверное сделают ему предложение от которого трудно будет отказаться
Gahi
Gahi
06 июля в 07:46
Теперь каждый будет делать то что захочет, нарушая все обязательства контракта.
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