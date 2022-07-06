«Аль-Шабаб» из Саудовской Аравии предложил контракт Крыховяку

1657082481

06 июля 2022, 07:41

Польский полузащитник «Краснодара» может продолжить карьеру в «Аль-Шабабе» из Саудовской Аравии.

«Аль-Шабаб» уже сделал предложение, решение остаётся за самим Крыховяком.