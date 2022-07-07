Игнатьевым интересуются клубы из пяти стран

Агент нападающего Ивана Игнатьева Алан Агузаров высказался о будущем своего клиента, который после ухода из «Рубина» является свободным агентом.

Ваня Игнатьев сейчас тренируется индивидуально с тренером, он находится в прекрасной физической форме. У него есть предложения и достаточно немало. Очень важно сейчас попасть в свою команду, мы не торопимся. У него есть варианты в России, Турции, Греции, Хорватии и Франции.