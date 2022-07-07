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Игнатьевым интересуются клубы из пяти стран

07 июля 2022, 02:00

Агент нападающего Ивана Игнатьева Алан Агузаров высказался о будущем своего клиента, который после ухода из «Рубина» является свободным агентом.

Ваня Игнатьев сейчас тренируется индивидуально с тренером, он находится в прекрасной физической форме. У него есть предложения и достаточно немало. Очень важно сейчас попасть в свою команду, мы не торопимся. У него есть варианты в России, Турции, Греции, Хорватии и Франции.

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Все комментарии
112910415
112910415
07 июля в 07:56
сколько бы агент ни фантазировал ...
никакие клубы не интересуются этим клиентом, и уже не будут !
85tze4xrvkkt
85tze4xrvkkt
07 июля в 04:38
Не торопитесь, посмотрим где вы окажетесь...
sv_1969
sv_1969
07 июля в 02:11, ред.
Ага.... Очередной …..
1 984
1 984
07 июля в 02:07
Посмотрим где окажется.
Гость
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