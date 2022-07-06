ЦСКА не отпустит Кучаева в «Ростов».

ЦСКА не отпустит из клуба полузащитника Константина Кучаева этим летом.
В аренде игрока был заинтересован «Ростов», однако «армейцы» не планируют расставаться с хавбеком.
Причиной является уход из ЦСКА ряда легионеров.
ЦСКА не отпустит из клуба полузащитника Константина Кучаева этим летом.
В аренде игрока был заинтересован «Ростов», однако «армейцы» не планируют расставаться с хавбеком.
Причиной является уход из ЦСКА ряда легионеров.
С чувством юмора у инсайда всё нормально.
На месте ЦСКА я бы провожал его ещё и с оркестром. Да только наврядли он там вообще нужен.
Чудеса какие-то. Да зачем он нужен в Ростове, они даже в фантазиях своих до такой мысли не дойдут. Карпин нормальный, адекватный тренер, чтобы пойти на такой неадекватный проступок.
Кучаев мёртвым грузом прошёл героический путь с Рубином в лучшую лигу мира ФНЛ . И ничем поистине не проявил себя чтобы хоть как-то помочь Рубину остаться в РПЛ.
Я вообще сомневаюсь что после игры с Нижним Новгородом, где он отличился в первом же тайме забитым голом в свои ворота и был заменён, ещё Федотов даст ему второй шанс, выпуская в основном составе. Пора этим всем вечно молодым-перспективным футболистам ЦСКА в лице Чаловых, Кучаевых, и т.п., которым и так много шансов давалось тренерским штабом, разных времен, попрощаться.
Руководство клуба должно сделать этот шаг и уже начать строительство новой молодой команды, благо молодёжи у ЦСКА и своей хватает.
Всем Добра, а ЦСКА Удачи !
С чувством юмора у инсайда всё нормально.
На месте ЦСКА я бы провожал его ещё и с оркестром. Да только наврядли он там вообще нужен.
Чудеса какие-то. Да зачем он нужен в Ростове, они даже в фантазиях своих до такой мысли не дойдут. Карпин нормальный, адекватный тренер, чтобы пойти на такой неадекватный проступок.
Кучаев мёртвым грузом прошёл героический путь с Рубином в лучшую лигу мира ФНЛ . И ничем поистине не проявил себя чтобы хоть как-то помочь Рубину остаться в РПЛ.
Я вообще сомневаюсь что после игры с Нижним Новгородом, где он отличился в первом же тайме забитым голом в свои ворота и был заменён, ещё Федотов даст ему второй шанс, выпуская в основном составе. Пора этим всем вечно молодым-перспективным футболистам ЦСКА в лице Чаловых, Кучаевых, и т.п., которым и так много шансов давалось тренерским штабом, разных времен, попрощаться.
Руководство клуба должно сделать этот шаг и уже начать строительство новой молодой команды, благо молодёжи у ЦСКА и своей хватает.
Всем Добра, а ЦСКА Удачи !