Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

ЦСКА не отпустит Кучаева в «Ростов»

06 июля 2022, 15:20

ЦСКА не отпустит из клуба полузащитника Константина Кучаева этим летом.

В аренде игрока был заинтересован «Ростов», однако «армейцы» не планируют расставаться с хавбеком.

Причиной является уход из ЦСКА ряда легионеров.

Все новости
В ЦСКА ответили на вопрос, может ли Чалов вернуться в «Базель»
Вчера, 19:10
Слухи«Марсель» интересовался защитником «Локомотива» Магкеевым
Вчера, 11:16
СлухиУ ЦСКА есть предложение по трансферу Бистровича из Италии
Вчера, 00:34
Агент Варелы подтвердил возможный переход защитника «Динамо» во «Фламенго»
22 июля
ЦСКА заблокировал трансфер Марио Фернандеса в «Сантос»
22 июля
СлухиГильермо Варела уйдёт из «Динамо» во «Фламенго»
22 июля
Сортировать
Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ pomor45 (раскрыть)
06 июля в 20:00
Да его нужно подарить Газизову, он знает что с такими гениями делать!))
pomor45
pomor45 ответ Ironigor (раскрыть)
06 июля в 19:38
Придётся Кучаеву ещё парочку в свои ворота засадить, чтобы убедить отпустить его в Ростов.
pomor45
pomor45 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
06 июля в 19:36
Всё перепуталось под нашим зодиаком:
Лев козерогом стал, а дева стала раком.

Александр Сергеевич Пушкин
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
06 июля в 18:18
Костик поможет нам да Федотов найдёт как правильно получить отдачу от него.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
06 июля в 16:44
На безрыбье сам раком станешь.))))
Надо оставлять хоть на подмену.
Ironigor
Ironigor
06 июля в 16:34, ред.
ЦСКА не отпустит Кучаева в «Ростов».
С чувством юмора у инсайда всё нормально.

На месте ЦСКА я бы провожал его ещё и с оркестром. Да только наврядли он там вообще нужен.

Чудеса какие-то. Да зачем он нужен в Ростове, они даже в фантазиях своих до такой мысли не дойдут. Карпин нормальный, адекватный тренер, чтобы пойти на такой неадекватный проступок.

Кучаев мёртвым грузом прошёл героический путь с Рубином в лучшую лигу мира ФНЛ . И ничем поистине не проявил себя чтобы хоть как-то помочь Рубину остаться в РПЛ.

Я вообще сомневаюсь что после игры с Нижним Новгородом, где он отличился в первом же тайме забитым голом в свои ворота и был заменён, ещё Федотов даст ему второй шанс, выпуская в основном составе. Пора этим всем вечно молодым-перспективным футболистам ЦСКА в лице Чаловых, Кучаевых, и т.п., которым и так много шансов давалось тренерским штабом, разных времен, попрощаться.

Руководство клуба должно сделать этот шаг и уже начать строительство новой молодой команды, благо молодёжи у ЦСКА и своей хватает.

Всем Добра, а ЦСКА Удачи !
drug01
drug01
06 июля в 16:00
Пусть играет дома
VeniaminS
VeniaminS
06 июля в 15:52
Самый хороший возраст,должен заиграть.
Leha-ha50
Leha-ha50
06 июля в 15:35
И так играть некому, так что пусть остается. Может и заиграет еще.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
06 июля в 15:35
И правильно, самим пригодится!
Остапчук 67
Остапчук 67
06 июля в 15:25
Ростову просто повезло
Октябрь 1917
Октябрь 1917
06 июля в 15:24
ЦСКА ничего не светит
sv_1969
sv_1969
06 июля в 15:21
Самим стал нужен
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 