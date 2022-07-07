Терюшков: «В Медиалиге команды сильные по составу, налаженные»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков положительно относится к идее включить клубы из Медиалиги в состав участников Кубка России.

Честно, не видел слов Алаева. Признаюсь, в Медиалиге команды сильные по составу, налаженные. Есть среди них те, кто имеет более миллионов подписчиков. С позиции известности, интереса это пойдёт на пользу Кубку России. Но тогда нужно будет менять положение. РФС должен будет принимать решение. Наверное, это было бы интересное решение, когда любители сыграют наравне с профессионалами. Это сделает вид спорта популярным. Основная задача РФС — развитие футбола, в том числе и популяризация. Если жребий выпадет, наверное, было бы интересно сыграть с «Амкалом».