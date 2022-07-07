Ещенко: «„Амкал“ в Кубке России? Что этот клуб выиграл?»

Экс-игрок «Спартака» Андрей Ещенко скептически относится к идее участия клубов Медиалиги в Кубке России.
Думаю, что это блеф. Команды не имеют профессионального статуса, как они могут там играть? А «Амкал»? Что этот клуб выиграл? Почему именно ему могут дать уайлд-кард?
Понятно, что более сильные клубы подключаются к розыгрышу на более поздних стадиях, но на каждой стадии проводится слепая жеребьёвка и в параллельных матчах могут играть МЮ-Ливерпуль (например) и ноунейму из 5-й и 7-й лиги.
И (О ужас!) никаких групповых этапов. Всё просто: проиграл - до встречи в следующем году.
И при всём при этом - это очень престижный турнир.
Так может дело не в участниках, а в нашем футбольном менталитете?
Понятно, что более сильные клубы подключаются к розыгрышу на более поздних стадиях, но на каждой стадии проводится слепая жеребьёвка и в параллельных матчах могут играть МЮ-Ливерпуль (например) и ноунейму из 5-й и 7-й лиги.
И (О ужас!) никаких групповых этапов. Всё просто: проиграл - до встречи в следующем году.
И при всём при этом - это очень престижный турнир.
Так может дело не в участниках, а в нашем футбольном менталитете?