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Ещенко: «„Амкал“ в Кубке России? Что этот клуб выиграл?»

07 июля 2022, 17:42

Экс-игрок «Спартака» Андрей Ещенко скептически относится к идее участия клубов Медиалиги в Кубке России.

Думаю, что это блеф. Команды не имеют профессионального статуса, как они могут там играть? А «Амкал»? Что этот клуб выиграл? Почему именно ему могут дать уайлд-кард?

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David Young
David Young ответ Мой второй аккаунт (раскрыть)
07 июля в 19:00
Прежде всего в менталитете.
1 984
1 984 ответ Мой второй аккаунт (раскрыть)
07 июля в 19:00
Полностью согласен.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
07 июля в 18:59
Есть такой турнир - называется Кубок Англии по футболу. В нем принимают участие команды начиная с 10-й (ещё раз внимательно - десятой лиги (!) в системе лиг Англии. Это уровень, примерно мужиков со двора.
Понятно, что более сильные клубы подключаются к розыгрышу на более поздних стадиях, но на каждой стадии проводится слепая жеребьёвка и в параллельных матчах могут играть МЮ-Ливерпуль (например) и ноунейму из 5-й и 7-й лиги.
И (О ужас!) никаких групповых этапов. Всё просто: проиграл - до встречи в следующем году.
И при всём при этом - это очень престижный турнир.
Так может дело не в участниках, а в нашем футбольном менталитете?
ДАША Д
ДАША Д
07 июля в 17:45
0-7 получить они смогут.
Гость
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