Ещенко: «„Амкал“ в Кубке России? Что этот клуб выиграл?»

Экс-игрок «Спартака» скептически относится к идее участия клубов Медиалиги в Кубке России.

Думаю, что это блеф. Команды не имеют профессионального статуса, как они могут там играть? А «Амкал»? Что этот клуб выиграл? Почему именно ему могут дать уайлд-кард?