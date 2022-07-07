Червиченко: «Зачем мешать любительский футбол с профессиональным?»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко скептически относится к идее участия клубов Медиалиги в Кубке России.
Я уже говорил, что с большим сомнением отношусь к потенциалу Алаева на посту президента РПЛ. Но то, что победитель Медийной футбольной лиги и «Амкал» могут получить уайлд-кард на Кубок России – это вообще какая-то глупость. Зачем мешать любительский футбол с профессиональным? Так скоро и до мышей дойдём.
Чем любительская команда лучше команды второй профессиональной лиги? Мне кажется, профессионалы заслуживают большего уважения к себе, ведь это их работа, а у любителей это хобби. Глупо выглядит, когда любителей в профессиональном спорте ставят выше самих профессионалов.
Кроме того, как можно применять at-large barth, уайлд-кард в многоступенчатых соревнованиях? Для профи это по любому нагрузка, а "любителям" удавшаяся вечеринка, независимо от исхода встречи.
Сугубо личное мнение.
Кроме того, как можно применять at-large barth, уайлд-кард в многоступенчатых соревнованиях? Для профи это по любому нагрузка, а "любителям" удавшаяся вечеринка, независимо от исхода встречи.
Сугубо личное мнение.
Или выступления "блогера" (реально - дочери владельца крупнейшей кинокомпании "Базилевс") Саши "Спилберг" в Госдуме.
Только это такой же идиотский пиар, как и там. Что огранизаторы ПМЭФ оскорбили гостей и выставили идиотами сами себя, что тут, приглашая блогеров, они только наносят удар по престижу чемпионата.
Потому что всегда народ любил ряженых. Вот Даня, дурачок, делает всякие глупые вещи для аудитории тиктокеров с низким IQ. Саша примерно тем же занимается, чем она там запомнилась, ванной с чипсами.
Из этой же категории "Амкал". Типа блогеры, которые решили в футбольчик поиграть.
Ну тут нужно подумать, если организаторы хотят наплевать на спортивный принцип (с какого это они должны играть просто потому, что они блогеры) и не считают Кубок России серьезным турниром, а шоу для ряженых и хотят это показать, то велкам, пусть зовут.
Или выступления "блогера" (реально - дочери владельца крупнейшей кинокомпании "Базилевс") Саши "Спилберг" в Госдуме.
Только это такой же идиотский пиар, как и там. Что огранизаторы ПМЭФ оскорбили гостей и выставили идиотами сами себя, что тут, приглашая блогеров, они только наносят удар по престижу чемпионата.
Потому что всегда народ любил ряженых. Вот Даня, дурачок, делает всякие глупые вещи для аудитории тиктокеров с низким IQ. Саша примерно тем же занимается, чем она там запомнилась, ванной с чипсами.
Из этой же категории "Амкал". Типа блогеры, которые решили в футбольчик поиграть.
Ну тут нужно подумать, если организаторы хотят наплевать на спортивный принцип (с какого это они должны играть просто потому, что они блогеры) и не считают Кубок России серьезным турниром, а шоу для ряженых и хотят это показать, то велкам, пусть зовут.