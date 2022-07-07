Червиченко: «Зачем мешать любительский футбол с профессиональным?»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко скептически относится к идее участия клубов Медиалиги в Кубке России.

Я уже говорил, что с большим сомнением отношусь к потенциалу Алаева на посту президента РПЛ . Но то, что победитель Медийной футбольной лиги и «Амкал» могут получить уайлд-кард на Кубок России – это вообще какая-то глупость. Зачем мешать любительский футбол с профессиональным? Так скоро и до мышей дойдём.

Чем любительская команда лучше команды второй профессиональной лиги? Мне кажется, профессионалы заслуживают большего уважения к себе, ведь это их работа, а у любителей это хобби. Глупо выглядит, когда любителей в профессиональном спорте ставят выше самих профессионалов.