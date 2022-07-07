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Червиченко: «Зачем мешать любительский футбол с профессиональным?»

07 июля 2022, 17:12

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко скептически относится к идее участия клубов Медиалиги в Кубке России.

Я уже говорил, что с большим сомнением отношусь к потенциалу Алаева на посту президента РПЛ. Но то, что победитель Медийной футбольной лиги и «Амкал» могут получить уайлд-кард на Кубок России – это вообще какая-то глупость. Зачем мешать любительский футбол с профессиональным? Так скоро и до мышей дойдём.

Чем любительская команда лучше команды второй профессиональной лиги? Мне кажется, профессионалы заслуживают большего уважения к себе, ведь это их работа, а у любителей это хобби. Глупо выглядит, когда любителей в профессиональном спорте ставят выше самих профессионалов.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
07 июля в 20:17
Часто имеешь такое впечатление, что между любителями и профессионалами разница только в том, что одни играют за немереные бабки, а другие из любви к футболу. В таких случаях мне больше нравятся эти - другие. О них бюджету и надо заботится, а профессионалы должны зарабатывать сами всё до последней копеечки. Сейчас же "профессионалы" обчищают бюджеты, а любители мыкаются во дворах.
ДАША Д
ДАША Д
07 июля в 18:59
Если любители обыграют профессионалов... То какие это профессионалы?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
07 июля в 17:52
Это пиар, типа выступления Дани Милохина на ПМЭФ в прошлом году, где организаторы заставляли серьезных зарубежных бизнесменов по команде ложиться на пол ради нового селфи с Даней.

Или выступления "блогера" (реально - дочери владельца крупнейшей кинокомпании "Базилевс") Саши "Спилберг" в Госдуме.

Только это такой же идиотский пиар, как и там. Что огранизаторы ПМЭФ оскорбили гостей и выставили идиотами сами себя, что тут, приглашая блогеров, они только наносят удар по престижу чемпионата.

Потому что всегда народ любил ряженых. Вот Даня, дурачок, делает всякие глупые вещи для аудитории тиктокеров с низким IQ. Саша примерно тем же занимается, чем она там запомнилась, ванной с чипсами.

Из этой же категории "Амкал". Типа блогеры, которые решили в футбольчик поиграть.

Ну тут нужно подумать, если организаторы хотят наплевать на спортивный принцип (с какого это они должны играть просто потому, что они блогеры) и не считают Кубок России серьезным турниром, а шоу для ряженых и хотят это показать, то велкам, пусть зовут.
Шуnя771
Шуnя771
07 июля в 17:43
В целом наверное Андрей прав, надо искать альтернативу спортивных мероприятий с участием любителей того или иного вида спорта, в данном случае футбола. Встречи между "профи" и "почтальонами, банковским планктоном" и т.д., допустимы с обоюдного согласия (на каких условиях второй вопрос...) И здесь не только моральная сторона проявляется, как сказал автор "...когда любителей в профессиональном спорте ставят выше самих профессионалов.", но и чисто физическая - от лезущего из кожи "клерка" наверное больше шансов получить травму.
Кроме того, как можно применять at-large barth, уайлд-кард в многоступенчатых соревнованиях? Для профи это по любому нагрузка, а "любителям" удавшаяся вечеринка, независимо от исхода встречи.
Сугубо личное мнение.
Алексей Куприянов
Алексей Куприянов
07 июля в 17:30
А где профессиональный футбол В России его некогда небыло.
Futurista
Futurista
07 июля в 17:29
Червячный замес...
протон
протон
07 июля в 17:18
У нас во дворе тоже есть команда. Мы тоже хотим на Кубок заявиться. Почему, нет?
memphis
memphis
07 июля в 17:17
Всё по делу
4ze5t2v7cmr5
4ze5t2v7cmr5
07 июля в 17:16
Не твоё червячье дело
Гость
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