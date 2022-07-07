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Алаев: «Я не цепляюсь за кресло президента РПЛ»

07 июля 2022, 17:31

Исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев назвал условие, при котором он готов покинуть должность.

Если мне позвонят из «Зенита» и скажут сделать им календарь, я не буду. Календарь будет составлен в интересах всех 16 клубов РПЛ.

Что может заставить меня покинуть РПЛ? Полный провал. Или если пойму, что не справляюсь. Я не цепляюсь за кресло президента РПЛ.

Ранее Алаев предложил включить клубы Медиалиги в состав участников Кубка России.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ Futurista (раскрыть)
07 июля в 19:48
И наручниками пристегнулся!
cska1948
cska1948
07 июля в 19:10
"Если мне позвонят из «Зенита» и скажут сделать им календарь, я не буду..."
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А если позвонят из РФС с этой же просьбой? Неужели откажешь?
ЮЗИК
ЮЗИК
07 июля в 18:33
Все так говорят,а уходить не хотят
Шуnя771
Шуnя771
07 июля в 17:46, ред.
Было бы удивительно услышать наоборот!)
Futurista
Futurista
07 июля в 17:36
Алаев: "Я не цепляюсь за кресло президента РПЛ, я на нем сижу"...
Гость
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