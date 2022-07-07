Алаев: «Я не цепляюсь за кресло президента РПЛ»

Исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев назвал условие, при котором он готов покинуть должность.

Если мне позвонят из «Зенита» и скажут сделать им календарь, я не буду. Календарь будет составлен в интересах всех 16 клубов РПЛ .