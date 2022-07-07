Алаев: «Я не цепляюсь за кресло президента РПЛ»

Исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев назвал условие, при котором он готов покинуть должность.
Если мне позвонят из «Зенита» и скажут сделать им календарь, я не буду. Календарь будет составлен в интересах всех 16 клубов РПЛ.
Что может заставить меня покинуть РПЛ? Полный провал. Или если пойму, что не справляюсь. Я не цепляюсь за кресло президента РПЛ.
Ранее Алаев предложил включить клубы Медиалиги в состав участников Кубка России.
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А если позвонят из РФС с этой же просьбой? Неужели откажешь?
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А если позвонят из РФС с этой же просьбой? Неужели откажешь?