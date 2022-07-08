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«Зенит» отказал «Сочи» в продаже Кравцова

08 июля 2022, 10:57

«Сочи» предложил «Зениту» выкупить контракт полузащитника Кирилла Кравцова за 800 тысяч евро.

По информации источника, с учётом бонусов эта сумма могла увеличиться до 1 миллиона евро, но руководство петербургского клуба отвергло предложение, так как клуб не заинтересован в продаже футболиста. «Зенит» готов рассмотреть вариант с арендой Кравцова, либо прописать опцию обратного выкупа хавбека при полноценном трансфере.

Во второй половине прошлого сезона 20-летний хавбек выступал за «Нижний Новгород» на правах аренды.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
08 июля в 12:39
Почувствовали в Сочи конкурента.
stanichnik
stanichnik
08 июля в 12:01
Типичное поведение эгоиста, ни себе, ни людям.
ZIBO rock
ZIBO rock
08 июля в 11:59
По кентовски!)
Шуnя771
Шуnя771
08 июля в 11:15
А разве так можно?)
Zenit_84
Zenit_84
08 июля в 11:06
Значит рассчитывают на него
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