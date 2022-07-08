«Зенит» отказал «Сочи» в продаже Кравцова

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08 июля 2022, 10:57

«Сочи» предложил «Зениту» выкупить контракт полузащитника за 800 тысяч евро.

По информации источника, с учётом бонусов эта сумма могла увеличиться до 1 миллиона евро, но руководство петербургского клуба отвергло предложение, так как клуб не заинтересован в продаже футболиста. «Зенит» готов рассмотреть вариант с арендой Кравцова, либо прописать опцию обратного выкупа хавбека при полноценном трансфере.

Во второй половине прошлого сезона 20-летний хавбек выступал за «Нижний Новгород» на правах аренды.