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Погба прибыл в Турин для подписания контракта с «Ювентусом»

08 июля 2022, 19:59

Пресс-служба «Ювентуса» сообщает, что полузащитник Поль Погба прилетел в Турин.

Француз подпишет контракт с «Ювентусом» в ближайшее время, он станет игроком туринского клуба на правах свободного агента.

Погба прибыл в Турин для подписания контракта с «Ювентусом»

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Все комментарии
Bensurr
Bensurr
09 июля в 11:19
Утятина
Carl Lewis
Carl Lewis
08 июля в 21:35
он вернулся.
протон
протон
08 июля в 20:11
Хоть какое-то движение создаст в средней линии.
Если фигнёй заниматься не будет, конечно.
Но я рад что он вернулся.
Для Юве усиление точно, особенно на старте, когда он ещё на эмоциях будет играть.
Думаю, первую половину сезона отыграет очень хорошо.
И Локателли хотелось бы чтоб обрёл себя, а то какая-то пародия на то что было в Сассуоло и в сборной.
4rfsaee932z9
4rfsaee932z9
08 июля в 20:08
Зачем им этот негр?
drug01
drug01
08 июля в 20:05
Делаем удачи
Гость
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