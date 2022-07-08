Погба прибыл в Турин для подписания контракта с «Ювентусом»

Пресс-служба «Ювентуса» сообщает, что полузащитник Поль Погба прилетел в Турин.
Француз подпишет контракт с «Ювентусом» в ближайшее время, он станет игроком туринского клуба на правах свободного агента.
Пресс-служба «Ювентуса» сообщает, что полузащитник Поль Погба прилетел в Турин.
Француз подпишет контракт с «Ювентусом» в ближайшее время, он станет игроком туринского клуба на правах свободного агента.
Если фигнёй заниматься не будет, конечно.
Но я рад что он вернулся.
Для Юве усиление точно, особенно на старте, когда он ещё на эмоциях будет играть.
Думаю, первую половину сезона отыграет очень хорошо.
И Локателли хотелось бы чтоб обрёл себя, а то какая-то пародия на то что было в Сассуоло и в сборной.
Если фигнёй заниматься не будет, конечно.
Но я рад что он вернулся.
Для Юве усиление точно, особенно на старте, когда он ещё на эмоциях будет играть.
Думаю, первую половину сезона отыграет очень хорошо.
И Локателли хотелось бы чтоб обрёл себя, а то какая-то пародия на то что было в Сассуоло и в сборной.