Де Лигт готов уйти из «Ювентуса» только в «Баварию»

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08 июля 2022, 10:46

Защитник «Ювентуса» готов покинуть туринский клуб только ради перехода в «Баварию».

Нидерландец, которым интересуются «Челси» и «Манчестер Сити», уже дал согласие на переход в мюнхенский клуб.

По информации источника, переговоры между спортивным директором «Баварии» Хасаном Салихамиджичем с коллегой из «Юве» Федерико Керубини касательно трансфера де Лигта прошли позитивно.

В скором времени «Мюнхен» сделает стартовое предложение по игроку, туринцы готовы отпустить Матийса за 80 млн евро.