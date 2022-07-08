Де Лигт готов уйти из «Ювентуса» только в «Баварию»

Защитник «Ювентуса» Матийс де Лигт готов покинуть туринский клуб только ради перехода в «Баварию».
Нидерландец, которым интересуются «Челси» и «Манчестер Сити», уже дал согласие на переход в мюнхенский клуб.
По информации источника, переговоры между спортивным директором «Баварии» Хасаном Салихамиджичем с коллегой из «Юве» Федерико Керубини касательно трансфера де Лигта прошли позитивно.
В скором времени «Мюнхен» сделает стартовое предложение по игроку, туринцы готовы отпустить Матийса за 80 млн евро.