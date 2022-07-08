Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиГермания. Бундеслига 2022/2023

Де Лигт готов уйти из «Ювентуса» только в «Баварию»

08 июля 2022, 10:46

Защитник «Ювентуса» Матийс де Лигт готов покинуть туринский клуб только ради перехода в «Баварию».

Нидерландец, которым интересуются «Челси» и «Манчестер Сити», уже дал согласие на переход в мюнхенский клуб.

По информации источника, переговоры между спортивным директором «Баварии» Хасаном Салихамиджичем с коллегой из «Юве» Федерико Керубини касательно трансфера де Лигта прошли позитивно.

В скором времени «Мюнхен» сделает стартовое предложение по игроку, туринцы готовы отпустить Матийса за 80 млн евро.

Все новости
«Арсенал» не будет подписывать Лукаса Пакета
Сегодня, 06:09
«Атлетико» может избавиться от Гризманна ради подписания Роналду
Сегодня, 05:44
СлухиПСЖ подпишет защитника «РБ Лейпциг» Мукиеле
Сегодня, 00:46
СлухиБистрович близок к переходу в «Лечче» из ЦСКА
Сегодня, 00:28
Слухи«Милан» близок к подписанию хавбека «Брюгге» Де Кетелара
Сегодня, 00:07
СлухиРоналду впечатлён стремлением Симеоне подписать его в «Атлетико»
Вчера, 22:58
Сортировать
Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
08 июля в 12:25
Лучше в АПЛ конечно, там интересней
sir_Alex
sir_Alex
08 июля в 11:41
Правильный выбор. Чемпионство в Бундеслиге гарантировано. Да и в ЛЧ будут шансы.
ЮЗИК
ЮЗИК
08 июля в 11:32
Бавария ему подойдёт
протон
протон
08 июля в 11:11
По быстрее надо продавать хот за 75+ бонусами пока цена не упала, за такие деньги можно купить двух игроков, например Кулибали, хороший, готовый игрок, минимум 3 сезона может играть лучшем уровне, цена Делигта завышена потому что он просто молод и всё, у него сверхъестественного нету, я просто не понимаю Баварцов, они очень рискует, нет гарантии что Делигт будет играть хорошо, тем более он не стоит 75+ миллионов евро
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
08 июля в 10:51
Губа у него не дура!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 