ФИФА планирует транслировать происходящее в раздевалках во время мундиаля

ФИФА планирует во время чемпионата мира в Катаре вести трансляцию из раздевалок команд-участниц.
Кадры будут показывать в прямом эфире, либо с небольшой задержкой. Этот вопрос может решиться в ноябре. ФИФА уже несколько лет старается привнести новшества в процесс трансляции, чтобы усилить впечатления от футбольных матчей.
Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.
С задержкой тоже не очень понятно - т. е. матч уже идет, а они показывать раздевалку с футболистами собрались? Бред.
А после матча то зачем? Показывать проигравшею команду, игроки которой и так устали, так еще в растроенных чуствах после поражения?
ОЧНИТЕСЬ это спорт, а не реалити шоу за стеклом.
С задержкой тоже не очень понятно - т. е. матч уже идет, а они показывать раздевалку с футболистами собрались? Бред.
А после матча то зачем? Показывать проигравшею команду, игроки которой и так устали, так еще в растроенных чуствах после поражения?
ОЧНИТЕСЬ это спорт, а не реалити шоу за стеклом.