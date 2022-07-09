ФИФА планирует транслировать происходящее в раздевалках во время мундиаля

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09 июля 2022, 14:18

ФИФА планирует во время чемпионата мира в Катаре вести трансляцию из раздевалок команд-участниц.

Кадры будут показывать в прямом эфире, либо с небольшой задержкой. Этот вопрос может решиться в ноябре. ФИФА уже несколько лет старается привнести новшества в процесс трансляции, чтобы усилить впечатления от футбольных матчей.

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.