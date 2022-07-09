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ФИФА планирует транслировать происходящее в раздевалках во время мундиаля

09 июля 2022, 14:18

ФИФА планирует во время чемпионата мира в Катаре вести трансляцию из раздевалок команд-участниц.

Кадры будут показывать в прямом эфире, либо с небольшой задержкой. Этот вопрос может решиться в ноябре. ФИФА уже несколько лет старается привнести новшества в процесс трансляции, чтобы усилить впечатления от футбольных матчей.

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

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Перевод с rmcsport.bfmtv.com
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Все комментарии
Valdo Brunetti 9
Valdo Brunetti 9
10 июля в 08:37
Футбол хотят превращать в реалити-шоу. 14ки.
протон
протон
09 июля в 20:48
Повесить микрофон на судей или же сделать аудио на VAR после вынесения решения - какой итог по нарушению и на какое правило он опирается, как в других видах спорта
Зачем это всё, зачем стараться
Знатог
Знатог
09 июля в 17:39, ред.
Хммм... будут транслировать процесс переодевания футболистов? Для Катара это прогресс. А процесс принятия душа после матча будет?
Бот зануда
Бот зануда
09 июля в 17:20


В большинстве матчей в правой колонке есть блок "Кто круче", где вы можете выбрать одного из двух похожих по уровню футболистов. За каждый выбор футболисту идет балл в общий рейтинг его турнира — https://www.soccer.ru/match-duel-winners


Alexnvr
Alexnvr
09 июля в 17:15
В туалеты ещё поставьте камеры и ФИФА станет более популярной в Европе.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
09 июля в 17:14
Эх, жаль Дзюба не поедет!..
Anisovich
Anisovich
09 июля в 16:25, ред.
Это совсем ни к чему.
A.S.A
A.S.A
09 июля в 16:21
А говорили Блаттер старый маразматик и все такое....принем такого небыло! Ау Джанни, не сходи с ума!!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
09 июля в 16:03
Интересно придумали!
nikoladolgov
nikoladolgov
09 июля в 15:53
Главное Дзюбу в раздевалку не пускать !
А то начнет по карманам шарить ... или 74ть.
Шуnя771
Шуnя771
09 июля в 15:49
"ФИФА планирует во время чемпионата мира в Катаре вести трансляцию из раздевалок команд-участниц"
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На этот раз ФИФА не в ногу шагает со временем...
Даешь трансляцию из спален участников чемпионата!
Союзник противников
Союзник противников ответ David Young (раскрыть)
09 июля в 15:47
Думаете,что мой авторитет столь велИк в подлунном футбольном мире? Лестно,но я лишён чрезмерных амбиций и знаю свою скромную реальную цену.Тем более,они до текущего и без меня додумались.
David Young
David Young ответ Союзник противников (раскрыть)
09 июля в 15:38
Лучше такое даже шуточно не предлагать, а то так один раз случилось что кто-то попробовал записать себя на камеру лижущим унитаз, и другие подтянулись. Не стоит недооценивать сумасшествие некоторых людей в плане некоторых вещей.
David Young
David Young
09 июля в 15:36
С психологической точки зрения и в плане достаточного количество приватности это плохо. В плане первого может не дать достаточно футболистам и тренерам в плане разрядки, зарядки, и прочего, в плане второго позволит огромному количеству людей подсматривать за тем что как минимум по большей части должно быть неизвестным всем кроме находящихся в той комнате людей.
1 984
1 984
09 июля в 15:35
Неоднозначная идея.
Союзник противников
Союзник противников
09 июля в 15:34
Все скабрезности и правонарушения хотят в прямом эфире продемонстрировать.Эй,дЭмократоры,даёшь камеры с онлайн-трансляциями в сортирах!!!
Майкл59ru
Майкл59ru
09 июля в 15:34
Сейчас игроки будут в туалете собираться и там тактику обсуждать. До тех пор пока и там камеры не воткнут )
AlanW 1
AlanW 1
09 июля в 15:29, ред.
Совсем долбанулись ??? Перед матчем и в перерыве тренер дает установку на игру, схемы действий и много чего ещё, что сопернику знать не положено.

С задержкой тоже не очень понятно - т. е. матч уже идет, а они показывать раздевалку с футболистами собрались? Бред.

А после матча то зачем? Показывать проигравшею команду, игроки которой и так устали, так еще в растроенных чуствах после поражения?

ОЧНИТЕСЬ это спорт, а не реалити шоу за стеклом.
hjlzuf
hjlzuf
09 июля в 15:21
Это в стиле западных ценностей. Гендеры, трансгендеры, гомики, лесбиянки..........ну и в раздевалку заглянуть, а как же, всё в стиле ценностей.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
09 июля в 15:16
Современная фифа скоро в постель футболистам будет заглядывать.
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
09 июля в 14:57
С ума что-ли там по сходили.
zooveterinar
zooveterinar
09 июля в 14:54
Ещё надо что бы в туалете повесили,душе обязательно,ну а ,как иначе!!?😂
dok66
dok66
09 июля в 14:52
У ФИФА видимо совсем крышу начинает сность из-за бабок . Это сродни трансляциям (пусть и с задержкой) из кабинета гинеколога (да простят меня за грубость) ,
Caniggia
Caniggia
09 июля в 14:50
Только, если по окончании матча, но никак не в прямом эфире или во время 2-го тайма! Все нормальные и адекватные тренеры мира будут категорически против такого коммерческого решения.
Elliada
Elliada
09 июля в 14:45
Полный бред. Кому это нужно? Или кому-то хочется смотреть на истерики Роналду, которые он вытворял в раздевалке Ювентуса?
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
09 июля в 14:35
Где-то загрустили Дзюба с Азмуном...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
09 июля в 14:32
Если бы они изучили биографию Рукаки, то не стали делать такую глупость. А то еще покажут, как кто-нибудь у кого-нибудь кошелек подрезает или проявляет свое сексуальное влечение к любимому партнеру.
Твой Арсен
Твой Арсен
09 июля в 14:28
"ФИФА планирует транслировать происходящее в раздевалках..."

Речь про женские раздевалки же?) Иначе не совсем понимаю как они "стараются усилить впечатления от футбольных матчей")
v92jw7b54hwp
v92jw7b54hwp
09 июля в 14:19
Это весьма любопытно
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