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На матчах РПЛ в новом сезоне VAR не сможет чертить линии офсайда

07 июля 2022, 19:08

Новый провайдер системы VAR не сможет предоставить опцию проверки эпизодов на наличие положения «вне игры» с помощью линий офсайда. На данный момент рассматриваются различные способы решения этой проблемы. Речь может пойти также о написании соответствующего программного обеспечения.

На данный момент услуги VAR поставляет российская компания Slomo, ранее этим занималась британская фирма Hawk-Eye Innovations Ltd. Сообщается, что новый провайдер готов предоставить свои услуги в полном объеме, однако функции создания линий офсайда не будет. В службе коммуникаций РФС дали комментарий по этому поводу:

РФС рассматривает различные способы реализации данного решения вплоть до написания соответствующего программного обеспечения и его последующей сертификации. В первых турах РПЛ VAR будут исправлять решения ассистентов только в случае очевидной ошибки, которую можно заметить без использования технологии. В спорных ситуациях VAR будут поддерживать решение ассистента.

В сообщении также сказано, что использование компьютерных офсайдных линий не является обязательным с точки зрения правил Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) и протокола VAR. Основной функционал системы VAR будет работать в штатном режиме. На матче Суперкубка России функция проверки линий офсайда также будет отсутствовать.

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Источник: tass.ru
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Все комментарии
alexgurzan
alexgurzan ответ ИГРОЧИШКА (раскрыть)
08 июля в 20:15
.
Твой Арсен
Твой Арсен
08 июля в 13:31, ред.
Что дальше?

На матчах РПЛ в новом сезоне арбитры не смогут дуть в свистки?

На матчах РПЛ в новом сезоне футболисты не смогут бегать?
Xeniumv387
Xeniumv387
08 июля в 11:04
Здравствуйте лапти,криворукое отечественное п.о.
galem72
galem72
08 июля в 11:00
Не беда! В рпл на столько судьи крутые, что в голове у себя отмотают назад и сами прочертят эту пресловутую линию. Проверят и вынесут свой справедливый вердикт.
vitechechek
vitechechek ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
08 июля в 09:46
Представляешь сколько скандалов будет при спорных ситуациях)
vitechechek
vitechechek
08 июля в 08:10
А на йух тогда такой вар нужен?)) Распил бабла?)))
7stars2
7stars2 ответ pomor45 (раскрыть)
08 июля в 08:04
    112910415
    112910415
    08 июля в 06:35
    российский автомобиль предоставляет услуги в полном объёме,
    однако подушек, навигации и электроники не будет ... )
    liverpool-today
    liverpool-today
    08 июля в 05:32, ред.
    На данный момент услуги VAR поставляет российская компания Slomo. Сообщается, что новый провайдер готов предоставить свои услуги в полном объеме, однако функции создания линий офсайда не будет. Всё, что нужно знать о российских технологиях под названием распил бюджета. Бабло расходуется, а выхлоп нулевой
    kke4bz93bsn5
    kke4bz93bsn5
    08 июля в 01:59
    Ничего страшного
    311
    311
    07 июля в 23:43
    Ничего страшного, в пэйнте нарисуют.
    ОПС
    ОПС
    07 июля в 22:55
    А для чего это было надо????????????????????
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ протон (раскрыть)
    07 июля в 22:17, ред.
    Школьник потому и напишет, поскольку он - лицо не заинтересованное...
    Поэтому то, для такого сУрьёзного дела РПЛ нужен не школьник, а "Специалист"... !
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    07 июля в 22:11
    Без линий будут скандалы. Сегодня у армейцев судьи пару раз зафиксировали сомнительные офсайды. Не зря Федотов после просмотра повтора возмущался.
    susanin ultrazenith
    susanin ultrazenith
    07 июля в 21:59
    А зачем тогда вообще будет нужен этот ВАР???
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    07 июля в 21:56
    Зачем тогда вообще ВАР.
    Kolenok
    Kolenok ответ ABir (раскрыть)
    07 июля в 21:52
    Они не рассматривают,а в офис газпрема звонят, консультируются!
    Kolenok
    Kolenok ответ nikoladolgov (раскрыть)
    07 июля в 21:50
    Миллер чертит уже давно.
    ABir
    ABir
    07 июля в 21:50
    И слава Богу, то по 5-10 минут рассматривают пол-руки или пол- бутсы
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    07 июля в 21:47
    А кто будет чертить ? Кукуян ?
    Знатог
    Знатог
    07 июля в 21:29
    У нас, товарищи уже есть собственный ВАР, то есть САМОВАР!
    greck
    greck
    07 июля в 21:23
    то ли еще будет....как в сказке: чем дальше в лес тем шире ноги...
    протон
    протон
    07 июля в 21:19
    Просто глупость! В 21 веке такую программу даже школьник может написать. А это повод тащить кого надо... Опять 100500 споров и скандалов. Удачи...
    Tex
    Tex ответ ЧиП (раскрыть)
    07 июля в 21:19
    Ну да, ну да... На японских чипах, с европейской навигацией и корейских электронных компонентах
    Gahi
    Gahi
    07 июля в 21:06
    При желании можно достичь нужного результата, зная о том какими специалистами и возможностями располагает у себя дома Россия. Вундеркинды которые в состоянии написать любую программу, но почему-то на своих специалистов обращают меньше внимая, устраивая им различные бюрократические препоны для достижения поставленной задачи. Тем более когда сейчас появилось такая возможность, при санкциях, создать свои разработки и таким образом дать возможность проявить себя молодым программистам, чтобы создать, может быть и лучший вариант ВАРа, которым можно будет гордиться. А для этого нужна воля тех, от кого зависит развития футбола в стране. Удачи
    ЧиП
    ЧиП
    07 июля в 21:03
    У нас ракеты за 2000 километров в форточку залетают, а линию на экране начертить возможности нет🤦🏻‍♂️
    Ой я чувствую ждут нас чудеса судейства в этом сезоне 🙆🏻‍♂️
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    07 июля в 21:02
    Без этой функции и ВАР не нужен
    pomor45
    pomor45 ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
    07 июля в 20:52
    До ручки.
    ZIBO rock
    ZIBO rock
    07 июля в 20:37
    Да Слава Богу и с ВАР мячи Дзюбы, Жиркова и.т.д. из офсайдов засчитывали!
    mqqaat8s26e9
    mqqaat8s26e9
    07 июля в 20:31
    так а зачем он тогда нужен, что бы подсказывать судьям когда и кого нужно посадить в лужу?...
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