На матчах РПЛ в новом сезоне VAR не сможет чертить линии офсайда

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07 июля 2022, 19:08

Новый провайдер системы VAR не сможет предоставить опцию проверки эпизодов на наличие положения «вне игры» с помощью линий офсайда. На данный момент рассматриваются различные способы решения этой проблемы. Речь может пойти также о написании соответствующего программного обеспечения.

На данный момент услуги VAR поставляет российская компания Slomo, ранее этим занималась британская фирма Hawk-Eye Innovations Ltd. Сообщается, что новый провайдер готов предоставить свои услуги в полном объеме, однако функции создания линий офсайда не будет. В службе коммуникаций РФС дали комментарий по этому поводу:

РФС рассматривает различные способы реализации данного решения вплоть до написания соответствующего программного обеспечения и его последующей сертификации. В первых турах РПЛ VAR будут исправлять решения ассистентов только в случае очевидной ошибки, которую можно заметить без использования технологии. В спорных ситуациях VAR будут поддерживать решение ассистента.