Как тестируют футболистов. Клопп издевается над игроками, Милнер – король выносливых

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07 июля 2022, 18:02

Постигаем азы футбольной науки.

Определяют ПАНО – показатель для бегунов

Когда врачи «Ливерпуля» на первой тренировке Робертсона в команде взяли у него кровь из мочки уха, чтобы определить уровень лактата (узнавали ПАНО – порог анаэробного обмена), то шотландец, который не привык у Слуцкого в «Халл Сити» к таким экзекуциям, едва не потерял сознание на пробежке. Похоже, Энди просто испугался непонятного анализа. Выглядит жутковато, но процедура стандартная.

Остальные игроки «Ливерпуля» привыкли, что на первых тренировках именно так выясняют их готовность к нагрузкам после пляжей и вкусной калорийной пищи. Каждый бегун в курсе, что рано или поздно чувствуешь тяжесть в ногах. Ощущение появляется, в том числе, из-за повышенного содержания молочной кислоты – лактата. Когда нагрузки невысокие, то хватает получения энергии через аэробный путь.

Это метаболизм, обмен веществ с участием кислорода. Сжигание углеводов, аминокислот и жиров. Но когда энергии не хватает, а нагрузки растут – например, ты профессиональный футболист в матче АПЛ , то подключается анаэробный гликолиз. Это расщепление глюкозы, как в первом случае, но сгорание при отсутствии или при недостаточном количестве кислорода.

Пируват – пировиноградная кислота, которая не успевает попасть в митохондрии, восстанавливается до лактата – молочной кислоты. Тут страдания переходят в новую стадию. Работать приходится с «забитыми» мышцами, а лактат стремится в печень, где конвертируется в глюкозу. Понятно, что у кого порог анаэробного обмена выше – тот более выносливый, выдержит интенсивные нагрузки и выдаст больше рывков.

Важная для современного футбола характеристика. Забавно, что обычно у «Ливерпуля» самую лучшую готовность показывает старичок Милнер. Это не значит, что 36-летний атлет, который играет в большой футбол двадцать лет, сильнее всех в команде. Но показатели Джеймса, с которым за последние годы тягался лишь Матип, доказывают, что Милнер не бросает тренировки в отпуске.

Используют анализ на астму после ковида

Врачи и ученые спорят, стоит ли в 21 веке тестировать на лактат? Ведь его наличие само по себе не причина утомляемости. Зато является биологическим маркером продуктивности. А вот жжение в мышцах не столько из-за лактата, как из-за ионов водорода, которые возникают при снижении pH крови. Лактат десятилетиями воспринимали как отходы, а это лишь продукт переработки в результате биохимических реакций, в организме он не лишний.

Человек не способен повысить максимальный объем потребляемого кислорода – важны наследственность, физический объем легких, размеры сердца и масса тела, а вот анаэробный порог можно поднять с помощью специальных тренировок. На днях, когда футболисты «Ливерпуля» сдали тесты накануне отправки в Таиланд, Клопп узнал, в каком состоянии каждый игрок. У врачей есть результаты предыдущих тестов, что помогает составить графики готовности.

Раньше применяли беговые упражнения и анализ на лактат, а теперь добавили новинку. Используют тестирование на уровень оксида азота, а такие технологии применяют, когда ищут астму. Также «Ливерпуль» нанял компанию из Манчестера – кардиологов, чтобы провести детальное исследование дыхания и работы сердец игроков. Вы точно видели такие тесты, когда футболисты подключены к электродам и пульсоксиметрам, знакомым многим после пандемии.

Результаты попадают к Андреасу Корнмайеру – главе отдела игровой и физической формы в тренерском штабе «Ливерпуля». Немца увели у «Баварии» в 2016 году. Клопп настолько ему доверяет, что Корнмайер лично готовил «Астон Виллу» Джеррарда к игре против «Манчестер Сити». Аутсайдер вел 0:2 в гостях, но в концовке чемпион отыгрался. Хотя к физике бирмингемцев не было вопросов, Корнмайер знает свое дело, а «Ливерпуль» нанимает дорогих врачей.

Титулы дружат с современными технологиями

Организм это энергетическая система. Чем грамотнее спортсмен работает — тем эффективнее использует этот неядерный реактор. Понятно, что работы мозга это тоже касается. Врачи «Барселоны» довольно быстро поняли, что у Месси аномальный угол обзора. Видит «шире», чем остальные, и это преимущество. Александер-Арнольд специально тренировал свое зрение, чтобы его реакция на происходящее вокруг изменилась к лучшему для команды.

За успехом любого большого клуба стоят современные технологии. В «Реале» и других командах используют маски на лицо и измерительные приборы на спине. Записывают все показатели, которые потом попадают к тренерам по физической подготовке и к врачам. Информация позволяет владеть миром, а умение ее анализировать – опережать соперников. Абсолютно в каждом европейском гранде примерно похожие методы.

Друг у друга присматривают, а появление молодых тренеров, вроде Нагельсманна, которые не играли в футбол, но много учились, добавляет в тренировочный процесс дроны, огромные экраны у поля и графику во время анализа видео. А параллельно важно состояние спортсмена. Когда Роналдо чуть не умер накануне финала Бразилии и Франции – его вынудили выйти на поле спонсоры, врачи были категорически против, то Зубастик не переиграл Зидана.

А вот когда был в полном порядке в финале против Кана и Германии, но забил Оливеру дважды. Технологии не сыграют в футбол, но развивать спортсменов тесты точно помогают. Как иначе составить план тренировок, если не знаешь особенности организма конкретного человека? Все индивидуально, но такие нехитрые показатели, как уровень лактата, позволяют выявлять суператлетов. Врачи «Ливерпуля» понимают, что Милнер – феномен.

Лишь по ходу сезона Салах и молодые напарники могут обогнать ветерана. Существует ведь простое уравнение: физическая подготовка минус усталость равно форме. Поэтому в «Реале» так долго держатся ветераны, вроде Бензема и Модрича. Выяснив, какие нагрузки спортсмен может выдержать, параллельно разрабатывают систему отдыха. Футболистам нужно много спать, поэтому злые фанаты с фейерверками под окнами отелей поступают некрасиво, но по науке.

Специальный рацион, здоровый сон и грамотные тесты позволяют подготовить лучших игроков мира к нагрузкам, которые другим в футболе не снились. Когда спрашивают, почему команда не показывает свой максимум, то часть ответа знаем – неправильно тренируют. От желания футболиста многое зависит, но Робертсон вырос в одного из лучших латералей мира именно в клубе, где все по науке.