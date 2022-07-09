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Гендиректор «Спартака»: «Мы никогда не заявляли о бойкоте Суперкубка»

09 июля 2022, 23:47
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что «красно-белые» не собирались бойкотировать матч за Суперкубок России против «Зенита» (0:4).

Это игра. Мы всегда должны играть. Мы никогда не заявляли о бойкоте. Кто придумал эту историю? Мы не придумали. Приехали — играли. Да, проиграли, но ничего страшного. Первые 20 минут вселили надежду? Всю игру провели неплохо. Однако в какой-то момент игроки «Зенита» поймали кураж, а мы дали эту возможность, поэтому и проиграли.

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Все комментарии
t272nm
t272nm
10 июля в 21:19
ФК Спартак Москва - смех и радость мы приносим людям!
hjlzuf
hjlzuf
10 июля в 09:26
Это тоже по спартаковски - сначала наговорить кучу гадостей, а потом делать удивлённые глаза и отрекаться от всего. Зарема тоже не собиралась бойкотировать?
d1metras
d1metras
10 июля в 02:23
Клоунада..все что можно сказать о руководстве Спартака...
Maikl322
Maikl322
10 июля в 00:26
Бойкот был 0:3 а тут покруче будет))
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
10 июля в 00:20
было бы 3:0...
протон
протон
10 июля в 00:15
Почитай басни Крылова.
Руководство Спартака - это лебедь, рак и щука.
Один не знает, что заявляет другой.
Только смех вызывает.
Увы, а не футбол налаживают.
Gahi
Gahi
09 июля в 23:50
Главное вышли на этот матч и удивили своей игрой в начале тайма. Удачи
Гость
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