Гендиректор «Спартака»: «Мы никогда не заявляли о бойкоте Суперкубка»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что «красно-белые» не собирались бойкотировать матч за Суперкубок России против «Зенита» (0:4).

Это игра. Мы всегда должны играть. Мы никогда не заявляли о бойкоте. Кто придумал эту историю? Мы не придумали. Приехали — играли. Да, проиграли, но ничего страшного. Первые 20 минут вселили надежду? Всю игру провели неплохо. Однако в какой-то момент игроки «Зенита» поймали кураж, а мы дали эту возможность, поэтому и проиграли.