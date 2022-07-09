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Семак: «Если мы остановимся в своём развитии, нас быстро съедят»

09 июля 2022, 23:26
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Спартаком» (4:0) в матче за Суперкубок России.

Сейчас ни одна команда не готова на 100%. Сезон только начинается, команды вкатываются. Какой «Зенит» мы увидим, пока сказать сложно, но основной наш костяк понятен. Наши новички, уверен, помогут, но играть будут те, кто больше этого достоин. Что касается всех преждевременных наград… Это футбол. Наша работа не говорить, а работать. Если мы будем заслуживать того места, на котором были в прошлом сезоне, значит, займём его. Если остановимся в своём развитии, нас быстро съедят. Здесь уже ничего не спасёт: ни состав, ни мастерство. Надо работать.

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Все комментарии
Gahi
Gahi
10 июля в 06:56
Новый сезон покажет, кто на что способен со своей командой.
STVA 1
STVA 1
09 июля в 23:41
Я бы проще сказал - убери Газпром и дюкоаых)))
Ironigor
Ironigor
09 июля в 23:30, ред.
Сколько пафоса ненужного, в словах.
Не переживай, Газпром , за всё уплаченно !)
Гость
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