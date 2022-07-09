Червиченко объяснил, что стало причиной поражения «Спартака» в Суперкубке

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал результат матча Суперкубка России против «Зенита» (0:4).

Думал, что «Спартак» получше выступит. Надеялся, что хотя бы в основное время не проиграет. Первые полчаса смотрелись неплохо. Было видно, что была какая-то задумка и план на игру. Не сказать, что прямо могли забить, но выглядели неплохо.

Потом «Спартак» погубила одна из самых разъедающих их команду на поле проблем — когда они вступают в дискуссию с арбитрами ещё до того, как закончился эпизод. Когда они считают, что они лучше разбираются, чем судья.

Первый гол и послужил разрушению команды в сегодняшней игре. Надо было закончить, а потом уже рассказывать сказки, что не Умяров ударил игрока «Зенита», а наоборот. Вместо этого они начали вздымать руки к небу, возмущаться, а игрок «Зенита» хладнокровно направил мяч в ворота. Думаю, что вратарь тоже отвлёкся на эту истерику. Такие моменты губят команду.