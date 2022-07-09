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Червиченко объяснил, что стало причиной поражения «Спартака» в Суперкубке

09 июля 2022, 22:50
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал результат матча Суперкубка России против «Зенита» (0:4).

Думал, что «Спартак» получше выступит. Надеялся, что хотя бы в основное время не проиграет. Первые полчаса смотрелись неплохо. Было видно, что была какая-то задумка и план на игру. Не сказать, что прямо могли забить, но выглядели неплохо.

Потом «Спартак» погубила одна из самых разъедающих их команду на поле проблем — когда они вступают в дискуссию с арбитрами ещё до того, как закончился эпизод. Когда они считают, что они лучше разбираются, чем судья.

Первый гол и послужил разрушению команды в сегодняшней игре. Надо было закончить, а потом уже рассказывать сказки, что не Умяров ударил игрока «Зенита», а наоборот. Вместо этого они начали вздымать руки к небу, возмущаться, а игрок «Зенита» хладнокровно направил мяч в ворота. Думаю, что вратарь тоже отвлёкся на эту истерику. Такие моменты губят команду.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
10 июля в 10:10
Гол не был логическим завершением комбинации. Гол из разряда - приятная неожиданность.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
10 июля в 06:21
Червю лучше знать спартак.
амурец
амурец
10 июля в 00:21
Это точно
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
10 июля в 00:12
Всё как обычно...
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
09 июля в 23:08
А вот и нытьЁ послемадчевыя) Здрасти, Спартак!)
Шуnя771
Шуnя771
09 июля в 23:07
Зенит и составом и игрой посильнее Спартака, к большому сожалению.
Caniggia
Caniggia
09 июля в 23:05
Там наоборот, Умяров въехал в ногу Кузяева и нарушил правила, а увидев, что мяч катится к Сергееву, упал, как подкошенный, начал симулировать и изображать предсмертные муки. Ему (Умярову) ещё желтую надо было выписать за это нарушение и симуляцию!
протон
протон
09 июля в 23:04
Отсутствие нормального тренера и истерика Фатимы - вот главные причины.
STVA 1
STVA 1
09 июля в 22:53
ЗнатоГ червяк
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