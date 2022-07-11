Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыШвейцария. Суперлига 2022/2023

«Базель»: «Хотели бы вернуть Чалова, но ситуация не двигается»

11 июля 2022, 20:07

Глава службы коммуникаций «Базеля» Ремо Майстер ответил на вопрос о возможном переходе Фёдора Чалова из ЦСКА.

Пока все без изменений, мы ждем и рассматриваем варианты возвращения Чалова. Но мы не знаем ничего больше, все довольно сложно. Я только что разговаривал с президентом «Базеля», и он сказал, что в данный момент ситуация по Чалову не двигается, ничего не происходит. Клуб просто ждет. Федор на контракте в ЦСКА, и по поводу его будущего лучше спрашивать их.

Сообщалось, что ЦСКА не получил всей суммы за аренду Чалова? На этот вопрос не могу ответить, контрактные детали мы не разглашаем.

Чалов выступал за швейцарский клуб на правах аренды во второй половине сезона-2021/22.

Ранее в ЦСКА сообщили, при каких обстоятельствах снова отпустят Чалова в «Базель».

Все новости
Обамеянг о Левандовском: «„Барса“ с такой атакой сможет бороться за трофеи»
Сегодня, 00:15
Президент «Наполи» объяснил, почему Кулибали продали «Челси», а не «Барсе»
Вчера, 23:26
ОфициальноДани Алвес подписал контракт с мексиканским «Пумас»
Вчера, 21:03 Фото
ОфициальноРакицкий подписал контракт с ФК «Адана Демирспор»
Вчера, 20:36 Фото
ОфициальноЗащитник «Шальке» Кабак перешёл в «Хоффенхайм»
Вчера, 13:27 Фото
Официально«Лион» объявил о трансфере защитника «Аякса» Тальяфико
Вчера, 13:16 Фото
Сортировать
Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
12 июля в 01:02
Утром деньги, вечером Чалов...
alexgurzan
alexgurzan ответ протон (раскрыть)
12 июля в 00:10
.
протон
протон
12 июля в 00:07
"такая корова самому нужна!" (с)

нападающего нормального и так нет в команде, на трансферы от Бабаева в эту линию надеяться не приходится. так что, Федя, пора и должное клубу отдать, воспитанник всё таки, как никак.
протон
протон
12 июля в 00:06
Спасти рядового Фёдора (2022)
SHMEL
SHMEL
11 июля в 23:46
Может Федя воспрянет и у нас нормально поиграет.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
11 июля в 22:04
Приятно слышать
Союзник противников
Союзник противников
11 июля в 21:03
Что такое в мире деется-
каждый видеть Федю рад;
только Федя сам не телится,
потому что есть контракт!
karakal60
karakal60
11 июля в 21:00
В Европе теперь по факту не комильфо.У всех в голове только мешки,мешки,мешки.
А футбол это ширма для делишек.
STVA 1
STVA 1
11 июля в 20:53
Кинуть хотят по ходу
Mi6
Mi6
11 июля в 20:45
А Фёдор мог бы блеснуть в Европе...))
nikoladolgov
nikoladolgov
11 июля в 20:44
За деньги и дурак купит . А вот бесплатно это к Базелю.
VeniaminS
VeniaminS
11 июля в 20:37
Он то наверно не против.
stanichnik
stanichnik
11 июля в 20:26
Уважаемые админы, считаю своим долгом сообщить, что посылка с призами за участие в КП за март, май и июнь доставлена, правда с небольшой оговорочкой, чуть-чуть не угадали с размерами, в анкете одни, а в посылке другие, но да не суть, разберёмся. Но всё равно выражаю Вам свою благодарность и признательность, а участникам конкурса прогнозов удачи и побед. Болейте за своих, а не против чужих!
Caniggia
Caniggia
11 июля в 20:24
Думаю, Федотов заставит Чалова вспомнить себя прежнего и даже улучшить его и поэтому, ни в какие Базели его не отпустит. Вообще, Фёдор должен понимать, что это его шанс и если не сейчас, то когда. Годы идут. А так же должен помнить, что когда-то он был лучшим нападающим РПЛ и помнить, что чуть ли не вся стана умоляла Черчесова вызывать его в сборную, как сильнейшего российского нападающего на тот момент. Федя, вспоминай и возвращайся на свой уровень, ведь ты ещё можешь!
008Maximus
008Maximus
11 июля в 20:22
Приятно слышать, что наших игроков ждут
pomor45
pomor45
11 июля в 20:20
Президент желает возвратить Чалова даже не аренду, а в долг, который, как это повелось на западе, России можно не отдавать. Речи об условии ЦСКА о трансфере и речи быть не может.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
11 июля в 20:12
Чалов стал востребован в Европе? Но в данной ситуации он вряд ли уйдет. Играть то некому.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 