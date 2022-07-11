«Базель»: «Хотели бы вернуть Чалова, но ситуация не двигается»

Глава службы коммуникаций «Базеля» Ремо Майстер ответил на вопрос о возможном переходе Фёдора Чалова из ЦСКА.
Пока все без изменений, мы ждем и рассматриваем варианты возвращения Чалова. Но мы не знаем ничего больше, все довольно сложно. Я только что разговаривал с президентом «Базеля», и он сказал, что в данный момент ситуация по Чалову не двигается, ничего не происходит. Клуб просто ждет. Федор на контракте в ЦСКА, и по поводу его будущего лучше спрашивать их.
Сообщалось, что ЦСКА не получил всей суммы за аренду Чалова? На этот вопрос не могу ответить, контрактные детали мы не разглашаем.
Чалов выступал за швейцарский клуб на правах аренды во второй половине сезона-2021/22.
Ранее в ЦСКА сообщили, при каких обстоятельствах снова отпустят Чалова в «Базель».