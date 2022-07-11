«Базель»: «Хотели бы вернуть Чалова, но ситуация не двигается»

Глава службы коммуникаций «Базеля» Ремо Майстер ответил на вопрос о возможном переходе из ЦСКА .

Пока все без изменений, мы ждем и рассматриваем варианты возвращения Чалова. Но мы не знаем ничего больше, все довольно сложно. Я только что разговаривал с президентом «Базеля», и он сказал, что в данный момент ситуация по Чалову не двигается, ничего не происходит. Клуб просто ждет. Федор на контракте в ЦСКА , и по поводу его будущего лучше спрашивать их.