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«Ювентус» объявил о переходе Погба

11 июля 2022, 12:37

Пресс-служба «Ювентуса» объявила о трансфере полузащитника Поля Погба.

Детали контракта с французом не разглашаются. Погба стал футболистом «Ювентуса» на правах свободного агента.

Поль уже выступал за туринский клуб с 2012 по 2016 год.

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Все комментарии
Kazahy_za_Arsenal
Kazahy_za_Arsenal
11 июля в 21:36
Любо другой мало разбирающийся человек в футболе понимает что Погба больше брэнд, чем футболист! Этакий современный Бэкхэм! В Турине любят француза! От этой сделки не проиграет никакая сторона, даже если Погба не заиграет! Парень скис после триумфа со сборной 4 года назад и сыт в прямом и переносном смысле!
протон
протон
11 июля в 18:56
Как дела с Дембеле? Интересно почему он официально свободный агент?))) И по Гризману че слышно?)
И Пике с Бускетсом и ДеЙонгом передают привет и спрашивают когда им зп дадут?))
Вообщем вам Барсукам лучше тихонько молча не высовываться из нор!!)
lobsterdam
lobsterdam ответ allemz (раскрыть)
11 июля в 18:50
он не боец, вот что могу сказать об этом персонаже, САФ сразу это разглядел и поэтому отказал ему быть в составе МЮ, что и было подтверждено в его второй заход в МЮ, ленив, не берет игру на себя, не отыгрывает в защите, короче, в АПЛ ему не место. Может, он и талантлив, но особо его талант не проявился никак в АПЛ. А в сборной и дурак заиграет при таком составе...Но это только личное мнение о нем. Скатертью дорога...
Ystavshiy
Ystavshiy
11 июля в 15:57
Через пару лет МЮ выкупит :)
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
11 июля в 15:50
Бизнес по-стретфордски))))
Elliada
Elliada ответ Bensurr (раскрыть)
11 июля в 15:38
Как он развалил МЮ?
Elliada
Elliada
11 июля в 15:37
Погба себя еще покажет. Удачи в новом клубе
allemz
allemz
11 июля в 15:28
Полине только 29 лет, с чего вы взяли, что инстаграмщик сольется и в Ювентусе? Высококлассный игрок без мотивации, ее неоткуда было черпать в МЮ, а в сборной он всегда выкладывался и выступал как сверхмотивированный. Возможно, в Ювентусе предоставят ему феномен расширения прав и возможностей вкупе со сменой обстановки, а также куча накладывающихся факторов, присущих итальянскому футболу.
Лично я считаю, что он заиграет. Может как человек глупый, но футболист мега-талантливый и настойчивый по-своему.
Bensurr
Bensurr
11 июля в 14:42
Погба развалил мю теперь юве развалит
sv_1969
sv_1969 ответ A.S.A (раскрыть)
11 июля в 14:35
Приветствую! 2024 год - возьмите кто нить его бесплатно))
А если серьёзно то может опять заиграет в Юве!
Nazi
Nazi
11 июля в 14:18
Ну наконец то болельщики МЮ поймут, что дело не только в Погба :)
A.S.A
A.S.A
11 июля в 13:28
Бизнес по турински:
2012 год берут Погба свободным агентом
2016 год продают француза в МЮ за рекорднуб сумму 105 млн€
2022 год сноза подписывают Погба из МЮв статусе свободного агента...
😂💪
y9ehw9d5vb23
y9ehw9d5vb23
11 июля в 12:59
Мои соболезнования, синьора!
sihafazatron
sihafazatron
11 июля в 12:45
Взять бесплатно Погба из мю часть 2
shlomo2
shlomo2
11 июля в 12:41
Посмотрим еще раз на него в Юве
Гость
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