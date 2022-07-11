«Ювентус» объявил о переходе Погба

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11 июля 2022, 12:37

Пресс-служба «Ювентуса» объявила о трансфере полузащитника .

Детали контракта с французом не разглашаются. Погба стал футболистом «Ювентуса» на правах свободного агента.

Поль уже выступал за туринский клуб с 2012 по 2016 год.