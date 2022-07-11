«Ювентус» объявил о переходе Погба

Пресс-служба «Ювентуса» объявила о трансфере полузащитника Поля Погба.
Детали контракта с французом не разглашаются. Погба стал футболистом «Ювентуса» на правах свободного агента.
Поль уже выступал за туринский клуб с 2012 по 2016 год.
Пресс-служба «Ювентуса» объявила о трансфере полузащитника Поля Погба.
Детали контракта с французом не разглашаются. Погба стал футболистом «Ювентуса» на правах свободного агента.
Поль уже выступал за туринский клуб с 2012 по 2016 год.
Лично я считаю, что он заиграет. Может как человек глупый, но футболист мега-талантливый и настойчивый по-своему.
Лично я считаю, что он заиграет. Может как человек глупый, но футболист мега-талантливый и настойчивый по-своему.