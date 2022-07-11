Погба снова в «Ювентусе». После неудач в МЮ возвращается к тренеру, с которым вышел на пик

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11 июля 2022, 19:57

Повторит прошлый успех?

Новый этап карьеры французского полузащитника Поля Погба начался сегодня – «Ювентус» объявил о подписании контракта с футболистом. Это второй раз, когда он переходит в стан «старой синьоры» из «Манчестер Юнайтед», причем оба раза – в качестве свободного агента.

Первый уход из МЮ тоже сопровождался скандалом

Финансовый вопрос и эпатаж – пожалуй, две константы в карьере яркого полузащитника. Погба впервые появился в основном составе «Юнайтед» на матч Английской Премьер-Лиги в сезоне-2011/2012, но уже после его окончания со скандалом ушел в туринский «Ювентус».

Он впервые сыграл за итальянский гранд, когда ему было 19 – и сразу влился в основную обойму команды под руководством Антонио Конте. В итоге туринцы продлили только начавшуюся чемпионскую серию до двух сезонов, а Поль забил 5 голов в 27 матчах Серии А

«Именно игроки были главными виновниками успеха команды. У них было правильное отношение к работе, они тренировались изо всех сил. Игрок, который впечатлил меня больше всего, это Поль Погба. Ведь еще в прошлом сезоне он выступал за молодежную команду „Манчестер Юнайтед“ и по сути вообще не играл во взрослый футбол», - заявил Конте, подводя итоги дебютного сезона Погба в «Юве».

В следующем сезоне «старая синьора» помимо очередной победы в Серии А добралась до полуфинала Лиги Европы, но особенно ярко «Ювентус» и сам Погба заиграли с приходом Массимилиано Аллегри.

Новый наставник принес в «Юве» более несистемную игру с обострением моментов через фланги – направление атаки задавала полузащита. В такой парадигме игровые качества французского футболиста заиграли новыми красками. В результате Поль выдал сезон, после которого «Манчестер Юнайтед» согласился заплатить итальянскому гранду 105 млн евро, чтобы вернуть своего воспитанника.

Выдал лучший сезон в «Ювентусе» при Аллегри – возвращается к нему же

Сезон 2015/2016 для полузащитника сборной Франции остается вторым по результативности за всю карьеру – 13 голов и 9 результативных передач за 35 матчей в итальянской Серии А, по 86 минут на поле в среднем за игру. Погба делал погоду в центре «Юве» наравне с Артуро Видалем, Андреа Пирло и Клаудио Маркизио.

В Лиге чемпионов «старая синьора» победной поступью прошлась до финала, а Погба дважды ассистировал Морате в решающие моменты – сначала в победном голе в ворота дортмундской «Боруссии» в первом матче 1/8 финала (тот гол стал победным, — 2:1), затем в эпизоде с голом «Реалу» в полуфинале (этот гол вывел «Юве» в финал). Итальянцы остановились в шаге от трофея – трио «Барселоны» Месси-Суарес-Неймар им оказалось не по зубам. Но этого оказалось достаточно, чтобы заинтересовать боссов МЮ — летом 2016 года Погба вернулся в Англию. Аллегри тем временем резюмировал:

Клуб совершил выдающуюся сделку с финансовой точки зрения. Желаю ему большой удачи, возможно, мы встретимся в Лиге чемпионов в будущем. В «Ювентусе» он провел отличные сезоны, сильно вырос как игрок и способен еще прибавить.

Погба продолжал периодически вспыхивать в МЮ — Аллегри вдохнет в него жизнь

В Манчестере за Погба закрепился статус игрока настроения – после прихода в клуб Оле-Гуннара Сульшера по ходу сезона 2018/2019 француз вновь воодушевился и набрал 22 очка (13 голов + 9 голевых передач) в 35 матчах АПЛ . Но на большее его не хватило.

Возвращение же Погба к Аллегри выглядит еще более воодушевляющим – 29-летний полузащитник хорошо знаком с подходом итальянского специалиста, это позволит избежать недопониманий и скандалов, которые случились с Моуриньо. Болельщики «Ювентуса» будут к нему более благосклонны (во взаимоотношениях клуба и Поля нет такого негативного контекста, как в случае с манкунианцами). К тому же наиболее удачным обещает стать старт сезона – приближается чемпионат мира, а Погба отлично настраивает себя на короткие отрезки. Об отношении полузащитника сборной Франции к новому-старому клубу говорят и его первые слова после подписания контракта:

Привет, бьянконери! Как вы видите, я вернулся, и я очень счастлив. С нетерпением жду начала сезона, хочу снова брать трофеи с вами. Скоро мы будем на поле – вместе с вами.

Поль способен подключаться к атакам из глубины, что он показал при Сульшере после приобретения Бруну Фернандеша, может придержать мяч и найти момент для удара в пределах чужой штрафной.

«Ювентус» же медленно отходит от сложившейся чемпионской традиции – в минувшем сезоне итальянский гранд просел по всем показателям в сравнении с розыгрышем Серии А 2021/2022. В нынешнем составе «Юве» преобладают атлетичные футболисты, но никто из игроков полузащиты не сможет гарантировать такого уровня креатива, который исходит от Погба в оптимальной форме – он станет проводником тренерской мысли, а в пару к французу на другой полуфланг «старая синьора» подписала Анхеля Ди Марию из «Пари Сен-Жермен».

В идеале приход Ди Марии и Погба окажется той недостающей деталью пазла, благодаря которой удастся вновь побороться за топ-3. Аллегри еще потребуется наладить командные взаимодействия, поэтому на набор формы уйдет время. Но при сохранении этих игроков и добавлении вариативности из команды выйдет качественный претендент на чемпионство. Впервые на игру обновленного «Ювентуса» получится посмотреть уже 14 августа – бьянконери сойдутся с «Сассуоло» в первом туре Серии А.