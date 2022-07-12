Кейн может заменить Левандовского в «Баварии»

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн попал в список интересов «Баварии».
Мюнхенский клуб рассматривает англичанина в качестве замены Роберту Левандовскому, который может перейти в «Барселону».
Однако «Бавария» не будет подписывать Кейна этим летом. Скорее всего, чемпионы Германии попробуют провернуть трансфер нападающего «Тоттенхэма» летом 2023 года.
и руками может играть…
и руками может играть…
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1321981/keyn-harri-bavariya 12.07.2022
Харри Кейн, игрок Тоттенхэма.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1321981/keyn-harri-bavariya 12.07.2022
Харри Кейн, игрок Тоттенхэма.