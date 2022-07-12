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Кейн может заменить Левандовского в «Баварии»

12 июля 2022, 15:40

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн попал в список интересов «Баварии».

Мюнхенский клуб рассматривает англичанина в качестве замены Роберту Левандовскому, который может перейти в «Барселону».

Однако «Бавария» не будет подписывать Кейна этим летом. Скорее всего, чемпионы Германии попробуют провернуть трансфер нападающего «Тоттенхэма» летом 2023 года.

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Все комментарии
salleeh
salleeh
14 июля в 00:42
Дзюбу берите, он не только ногами, но
и руками может играть…
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
12 июля в 17:54, ред.
Утка. Тошка Конте не отдаст.
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ drug01 (раскрыть)
12 июля в 17:03
Видимо Кейн хочет трофеев, а так англичанина трудно будет забрать по другой причине.
drug01
drug01
12 июля в 16:59
Зачем менять?????
ДАША Д
ДАША Д
12 июля в 15:54
Через год и будет видно.
avici_liverpool
avici_liverpool
12 июля в 15:54
слишком рано уходить в чемпионат монополии
FruttyPups
FruttyPups ответ Ironigor (раскрыть)
12 июля в 15:50
исправили.
Ironigor
Ironigor
12 июля в 15:48
Нападающий «Баварии» Харри Кейн попал в список интересов «Баварии».
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1321981/keyn-harri-bavariya 12.07.2022
Харри Кейн, игрок Тоттенхэма.
sihafazatron
sihafazatron
12 июля в 15:41
Дзюбу берите пока на годик))
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