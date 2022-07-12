Кейн может заменить Левандовского в «Баварии»

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12 июля 2022, 15:40

Нападающий «Тоттенхэма» попал в список интересов «Баварии».

Мюнхенский клуб рассматривает англичанина в качестве замены , который может перейти в «Барселону».

Однако «Бавария» не будет подписывать Кейна этим летом. Скорее всего, чемпионы Германии попробуют провернуть трансфер нападающего «Тоттенхэма» летом 2023 года.