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ПСЖ не будет подписывать Роналду

12 июля 2022, 19:50

Руководство ПСЖ не планирует договариваться с МЮ о трансфере форварда Криштиану Роналду.

Утверждается, что агент португальца Жорже Мендеш предложил парижанам подписать своего клиента, но получил отказ.

Контракт Роналду с МЮ рассчитан до лета 2023 года.

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Все комментарии
Ddd Mmm
Ddd Mmm ответ Онотолий Вассерман (раскрыть)
13 июля в 14:16
Лайк за комент.
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман
13 июля в 13:55
Там меся как узнал что Рона хотят то половник в рот запихал
Nazi
Nazi
13 июля в 10:42
Ну слава богу хоть его не подписали.. Хватит с Парижа престарелого лейси с Рамосом.. Это футбольный клуб а не богадельня..
Magmessi
Magmessi ответ R.Carlos. (раскрыть)
13 июля в 08:54
Прежде чем ставить точку, надо хоть какой-нибудь клуб найти, а он ни кому не нужен!))))) Вот так.
R.Carlos.
R.Carlos. ответ Ironigor (раскрыть)
13 июля в 07:13
А прогноз ?)))
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ R.Carlos. (раскрыть)
13 июля в 06:33
полировали бы лавку вдвоем
ABir
ABir
13 июля в 05:54
Нет спроса на очень не дешевый товар
Comentarios
Comentarios ответ протон (раскрыть)
13 июля в 04:13
Подерутся )
zwn59vm3qkp4
zwn59vm3qkp4
13 июля в 03:57
Это правильно
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
13 июля в 00:20
Это чемодан МЮ.
амурец
амурец
13 июля в 00:18
Утверждение на уровне слухов, скорее всего таких переговоров даже не было
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
12 июля в 22:06
Может Мбаппе стоит поприкалываться;)
Ironigor
Ironigor
12 июля в 21:15, ред.
ПСЖ не будет подписывать Роналду.
Выскажу свою точку зрения по этому поводу.

Не думаю что агент Жорже Мендеш вообще мог предложить своего клиента в лице Рона клубу из Парижа не посоветовавшись с самим Роном.

И наврядли вообще такой переход был бы уместен ввиду множества причин.

Во-первых, эти две личности в лице Месси и Роналдо, никогда от слова Абсолютно, не будут играть в одной команде. О такой связке думали уже очень давно. Когда эти два индивидуума играли в чемпионате Испании за два гранда Барселону и Реал. И даже тогда при том , что это было состояние пик, у обих футболистов , это осталось только в фантазиях. Хотя можно было снять самый баснословный куш в истории футбола ⚽️ . Две звезды мирового футбола в одной команде. Но дело в том что боссы Реала и Барселоны не поделили финансовую состовляющюю этой сделки, и клуб в котром должны были играть эти две звезды. А сейчас уже это тем более не актуально, даже ввиду того что Рон, да и наверное Месси, никогда не пойдёт на это.

Так что вряд ли ПСЖ и Рон нашли бы общий язык при подписании такого рода контракта. Как-то так, на мой субъективный взгляд. Всем Добра ! Рону Удачи !
nikoladolgov
nikoladolgov
12 июля в 21:05
дА НИКОМУ ОН НЕ НАДО !
протон
протон
12 июля в 20:42
Не очень умно.. Их дуэт с Месси взорвёт медиа пространство и принесёт хорошие барыши..
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
12 июля в 20:41
Ну и правильно.
Juventus CR7
Juventus CR7
12 июля в 20:38
Я не пойму УЕФА как то будет реагировать на такие клубы! Куда в ПСЖ ещё Роналду! В команде на одни зарплаты за сезон набигает больше чем они зарабатывают за два сезона. Все поняли что деньги там есть но кроме ПСЖ в том же чемпионате ещё 19 команд которых бюджеты соответствуют трем дням Месси в клубе. О каком может идти речь о борьбе в чемпионате. Там чемпион ясен уже до начало сезонов. А вот в Еврокубках все наоборот.
Неэгоист
Неэгоист
12 июля в 20:36
Проще подписать себе смертный приговор... Пусть учит гимн ЛЕ...
112910415
112910415
12 июля в 20:35
обидно, слушай ..
Остапчук 67
Остапчук 67
12 июля в 20:33
Когда уже окно закроется
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
12 июля в 20:30
Ну и правильно,слишком дорого!
Бык без трезубца
Бык без трезубца
12 июля в 20:28
Это сложно даже для Мендеша.
STVA 1
STVA 1
12 июля в 20:24
Неужели одумались
Elliada
Elliada
12 июля в 20:18
Роналду - это разрушение команды за их же деньги.
R.Carlos.
R.Carlos.
12 июля в 20:16
Думаю ГнОМИК позеленел бы от злости
Роналду наколотил бы 30 голешников запросто в этой лиге 1
Не то что...
Я бы на месте Рона только ради этого бы перешел и расставил бы все точки над i
нечитайло
нечитайло
12 июля в 20:11
Он уже стареет, для млс годится
Little Caprice
Little Caprice
12 июля в 20:02
В ПСЖ уже одного такого привезли год назад, не знают даже, как слить потактичнее :)
sihafazatron
sihafazatron
12 июля в 19:52
В ПСЖ ни такое уж глупое руководство!)
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