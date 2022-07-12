ПСЖ не будет подписывать Роналду.

Руководство ПСЖ не планирует договариваться с МЮ о трансфере форварда Криштиану Роналду.
Утверждается, что агент португальца Жорже Мендеш предложил парижанам подписать своего клиента, но получил отказ.
Контракт Роналду с МЮ рассчитан до лета 2023 года.
Выскажу свою точку зрения по этому поводу.
Не думаю что агент Жорже Мендеш вообще мог предложить своего клиента в лице Рона клубу из Парижа не посоветовавшись с самим Роном.
И наврядли вообще такой переход был бы уместен ввиду множества причин.
Во-первых, эти две личности в лице Месси и Роналдо, никогда от слова Абсолютно, не будут играть в одной команде. О такой связке думали уже очень давно. Когда эти два индивидуума играли в чемпионате Испании за два гранда Барселону и Реал. И даже тогда при том , что это было состояние пик, у обих футболистов , это осталось только в фантазиях. Хотя можно было снять самый баснословный куш в истории футбола ⚽️ . Две звезды мирового футбола в одной команде. Но дело в том что боссы Реала и Барселоны не поделили финансовую состовляющюю этой сделки, и клуб в котром должны были играть эти две звезды. А сейчас уже это тем более не актуально, даже ввиду того что Рон, да и наверное Месси, никогда не пойдёт на это.
Так что вряд ли ПСЖ и Рон нашли бы общий язык при подписании такого рода контракта. Как-то так, на мой субъективный взгляд. Всем Добра ! Рону Удачи !
Выскажу свою точку зрения по этому поводу.
Не думаю что агент Жорже Мендеш вообще мог предложить своего клиента в лице Рона клубу из Парижа не посоветовавшись с самим Роном.
И наврядли вообще такой переход был бы уместен ввиду множества причин.
Во-первых, эти две личности в лице Месси и Роналдо, никогда от слова Абсолютно, не будут играть в одной команде. О такой связке думали уже очень давно. Когда эти два индивидуума играли в чемпионате Испании за два гранда Барселону и Реал. И даже тогда при том , что это было состояние пик, у обих футболистов , это осталось только в фантазиях. Хотя можно было снять самый баснословный куш в истории футбола ⚽️ . Две звезды мирового футбола в одной команде. Но дело в том что боссы Реала и Барселоны не поделили финансовую состовляющюю этой сделки, и клуб в котром должны были играть эти две звезды. А сейчас уже это тем более не актуально, даже ввиду того что Рон, да и наверное Месси, никогда не пойдёт на это.
Так что вряд ли ПСЖ и Рон нашли бы общий язык при подписании такого рода контракта. Как-то так, на мой субъективный взгляд. Всем Добра ! Рону Удачи !