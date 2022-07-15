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«Зенит» впервые за 15 лет не смог обыграть «Химки»

15 июля 2022, 22:03
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Зенит» сыграл вничью с «Химками» (1:1) в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги.

Таким образом, питерский клуб впервые за 15 лет не сумел одержать победу над «Химками». «Зенит» прервал победную серию над подмосковной командой, которая длилась 11 матчей.

До сегодняшнего дня единственный раз «Зенит» не выигрывал у «Химок» в официальном матче в июне 2007 года. Тогда команды сыграли вничью со счётом 2:2.

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Все комментарии
Евгений Сибель
Евгений Сибель
19 июля в 15:54
Помню тот матч
Тривунович против Аршавина сфолил
Тимощук пенальти и Зырянов
Широков против будущей команды.
виктор бочарников
виктор бочарников
16 июля в 08:21
Бразилы бросили играть,вот и результат, но это не умолят действий Химок, на свой гол наиграли по любому, а могли и на два👍👍.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
16 июля в 08:02
Во втором круге Химки вообще поставит в угол зенит.
ОПС
ОПС
16 июля в 05:35
Вот это начало.
КЭТиК
КЭТиК
16 июля в 05:10
Не так уж и силен Зенит.
112910415
112910415
16 июля в 05:07
Хорошая игра в исполнении Химок!
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
16 июля в 04:50, ред.
Значит не особо хотели выиграть, видимо мысль что это всего лишь 1 тур не дала это сделать
протон
протон
16 июля в 01:57
Ничего страшного, в лиге чемпионов повезёт
nikoladolgov
nikoladolgov
16 июля в 00:48
посыпались бразильцы
Владимир Дыкин
Владимир Дыкин
16 июля в 00:07
Ушли с поля на 83 минуте два "кудесника мяча", а уже через пару минут после этого "Химки" сравняли счет и могли забить второй мяч.
протон
протон
16 июля в 00:06
Жаль, что так, но все по делу, Химки на свой гол наиграли точно, если не на два. Зенит в атаке сегодня был никакущий.
Что понравилось - Кукуляк задал высокий уровень борьбы сегодня, не свистел по пустякам, всегда бы так.
Второй тайм посмотрел. Совсем все печально в атаке у зенита. Химки смогли укрепить опорную зону и связать бразильским игрокам зенита руки, а в штрафной ни Сергеев ни кассьера ничего не выйграли вообще. Помимо гола ещё супер момент у Руденко был. Семаку есть над чем задуматься
протон
протон
16 июля в 00:06
Химки красавцы-ещё в 1 тайме парочку могли ложить+несколько см не хватило на последней минуте для победы.И я не хейтер Зенита но как и вся футбольная Россия буду рад если будет интрига в чемпионате)
Caniggia
Caniggia
15 июля в 23:20
Ожидаемый результат для семаковского Зенита! СиРожа, как мотиватор полный ноль!
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
15 июля в 23:07, ред.
Вот же событие, сродни тому что Зенит никогда не играл в полуфинале лиги чемпионов, хотя заявляли об этом
VeniaminS
VeniaminS
15 июля в 23:06
Химик сыграл на отлично!!!
gwynb1eidd
gwynb1eidd
15 июля в 22:42
Могли и проиграть, будь Зуев точнее, про кучу загубленных моментов у Руденко я вообще молчу...
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
15 июля в 22:32
нормалёк для начала
ABir
ABir
15 июля в 22:14
Зенит хотел не напрягаясь, а Химки выложились по полной
pomor45
pomor45
15 июля в 22:13
Похоже в этом сезоне Химки в РПЛ не удержаться.
Сп62
Сп62
15 июля в 22:10
Лиха беда начало.
Ice van Reed
Ice van Reed
15 июля в 22:09
Всё когда-то бывает впервые, серия беспроигрышная не вечна!
Трезвый повар
Трезвый повар
15 июля в 22:09
Зенит» впервые за 15 лет не смог обыграть Химки
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Это ещё ничего. А вот то что Зенит за последние 30 лет ни разу не обыграл ФК Форте, вот это точно сенсация
ZIBO rock
ZIBO rock
15 июля в 22:08
Жаль что второй тайм не посмотрел сего чудного матча по технической причине!
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