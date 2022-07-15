«Зенит» впервые за 15 лет не смог обыграть «Химки»

«Зенит» сыграл вничью с «Химками» (1:1) в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги.
Таким образом, питерский клуб впервые за 15 лет не сумел одержать победу над «Химками». «Зенит» прервал победную серию над подмосковной командой, которая длилась 11 матчей.
До сегодняшнего дня единственный раз «Зенит» не выигрывал у «Химок» в официальном матче в июне 2007 года. Тогда команды сыграли вничью со счётом 2:2.
Что понравилось - Кукуляк задал высокий уровень борьбы сегодня, не свистел по пустякам, всегда бы так.
Второй тайм посмотрел. Совсем все печально в атаке у зенита. Химки смогли укрепить опорную зону и связать бразильским игрокам зенита руки, а в штрафной ни Сергеев ни кассьера ничего не выйграли вообще. Помимо гола ещё супер момент у Руденко был. Семаку есть над чем задуматься
Что понравилось - Кукуляк задал высокий уровень борьбы сегодня, не свистел по пустякам, всегда бы так.
Второй тайм посмотрел. Совсем все печально в атаке у зенита. Химки смогли укрепить опорную зону и связать бразильским игрокам зенита руки, а в штрафной ни Сергеев ни кассьера ничего не выйграли вообще. Помимо гола ещё супер момент у Руденко был. Семаку есть над чем задуматься