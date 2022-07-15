«Зенит» впервые за 15 лет не смог обыграть «Химки»

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15 июля 2022, 22:03

«Зенит» сыграл вничью с «Химками» (1:1) в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги.

Таким образом, питерский клуб впервые за 15 лет не сумел одержать победу над «Химками». «Зенит» прервал победную серию над подмосковной командой, которая длилась 11 матчей.

До сегодняшнего дня единственный раз «Зенит» не выигрывал у «Химок» в официальном матче в июне 2007 года. Тогда команды сыграли вничью со счётом 2:2.