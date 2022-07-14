«Золотая бутса РПЛ» как чёрная метка. Агаларову пора переживать

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14 июля 2022, 14:57

Гамид рискует повторить судьбу предшественников.

Лучшие снайперы сезона не развивают успех

В «Ахмате» официально подтвердили, что Агаларов не будет играть в ФНЛ – покинул «Уфу», перебирается в команду Талалаева. Но это значит, что все клубы, которые богаче команды из Грозного, отказались от трансфера. Человека, который забил 19 мячей в РПЛ , выступая за одного из аутсайдеров, не захотели видеть в составе ни бельгийские команды, ни турецкие. Немного печально, что в игрока молодежной сборной России настолько не верят?

Но скаутов можно понять. У Алагарова есть чутье и проблемы с футбольной школой. Его можно назвать локальным Гердом Мюллером, но великий немец пронес умение забивать из ничего через всю карьеру, был одним из главных нападающих мира. Агаларову тяжело будет приблизиться к собственным результатам прошлого сезона. Одновременно подчеркнем, что известные агенты и любители статистики, которые всегда критикуют Гамида, неправы. Из такого нападающего грамотный тренер вытащит голы. И в командный футбол внедрит.

Расчет верный, лучше основа «Ахмата», чем скамейка «Динамо» или ЦСКА . Пожелаем Агаларову не оказаться на обочине футбола, как многие лучшие снайперы высшей лиги. К сожалению, это награда не значит, что дальше игрока ждет счастливое будущее в международном футболе. Как пример – рекордсмен из девяностых.

У Веретенникова четыре матча за сборную

Олег Александрович – легенда российской высшей лиги и «Ротора», но тяжело поставить результативного атакующего игрока футболистом в один ряд с легендами сборной России. Веретенников сыграл всего в четырех матчах в первой команде, а никому не приходило в голову критиковать за это наставников. Высшая лига в России позволяла крепкому середняку стать лучшим снайпером. Веретенников побеждал трижды, и это рекорд.

Ни Касумов, который уехал в Испанию и выбрал сборную Азербайджана, ни Матвеев, забивший 20 мячей в первой необычном сезоне, не добились большого международного признания. Старший Панченко не играл за сборную ни разу. Симутенков уехал в Италию, играл в Испании, но лучшим снайпером сезона становился крепкий футболист, а не будущая легенда из легенд. Крайне редко кто-то, кроме Веретенникова или хавбека Лоськова, вообще мог повторить свой лучший результат.

Маслов из «Ростсельмаша» попал в Испанию, но очутился в Швейцарии – как обычно для лучших снайперов сезона, даже за первую сборную России не играл. Георгий Деметрадзе заиграл в киевском «Динамо», но не справился с «Реалом Сосьедад». У бывшего форварда «Алании» вообще непростая судьба – оказался в тюрьме.

Легионеры ничем не отличаются от российских коллег

Холанд много забивал в Австрии – уехал в Германию. Радовал голами Дортмунд – попал в «Манчестер Сити». А в РПЛ таких примеров нет. «Спартак» всех побеждал годами, а первым приз получил лишь Павлюченко, парень из «Ротора», не воспитанник «красно-белых». Дальше «спящий гигант» не добрался до вершин АПЛ в «Тоттенхэме», но рядом ведь аналогичные истории иностранцев.

Вагнер Лав стал третьим «армейцем» с голевым рекордом сезона – после Гусева и Кириченко, но не был главной «девяткой» сборной Бразилии во времена, когда дефицит на позиции ощущался очень остро. Любовь к футболу позволяет Вагнеру выступать в 38 лет. Нападающий даже просится время от времени обратно в ЦСКА , буквально на днях снова набивался в гости. Но после Москвы играл в Бразилии, Китае, Турции, Казахстане и Дании.

Вагнер Лав лишь раз в жизни выступал в топ-5 – за «Монако», но не задержался, не закрепился. В более скромных клубах себя не проявил, чтобы очутиться в Испании или Италии на годы. У Веллитона, Вандерсона или Думбия похожая судьба. Мовсисян тоже не сумел через «Спартак» попасть в приличный клуб ведущей лиги. Даже сам Халк не стал нападающим «Челси» или «Ювентуса». Промеса забрала «Севилья» и пожалела – Квинси не заиграл в Примере.

Часто победа в гонке снайперов приводит к спаду формы

В последние годы побеждают россияне, как в начале этой истории. Но Смолов не является звездой «Сельты», вернулся обратно в РПЛ . Теперь его списали из «Локомотива» из-за нового курса клуба. Первые полгода в родном «Динамо» не сделали Федора Михайловича любимцем публики. Если Тюкавин будет в порядке, то ветеран может оказаться на скамейке. А что же молодые лучшие снайперы сезона?

Их почти нет. Кроме Агаларова, рано добрался до вершины Чалов. В результате доигрался до аренды в «Базель», и швейцарцы не выкупили контракт. Посмотрим, как будут развиваться события, Федор мечтает заиграть в западной Европе. Но пока его позиции хуже, чем у легионера Азмуна. Впрочем, разве Сердар, если Патрик Шик останется в «Байере», добьется успеха? Иранец уехал из РПЛ не в двадцать лет, у него определенный багаж. Хороший форвард, но не вырос в великого.

Как и Дзюба, о котором снова говорим, ведь после «Зенита» многократный чемпион России и лучший снайпер в истории РПЛ ищет новый клуб свободным агентом. И не добился своей цели, оказался в расположении «Рубина», где тренируется с командой друга – тренера Слуцкого. Год назад Дзюба был лучшим снайпером РПЛ с 20 голами. Теперь поддерживает форму с командой ФНЛ . Судьба жестко обходится с самыми разными по формату и возрасту нападающими, которые имели наглость выиграть спор снайперов в высшей российской лиге.

Возьмите того же Кержакова. В «Зените» рос снайпер для лучших команд Европы. В «Севилье» не стал своим. Вернулся домой, а запомнился миру футбола по английскому глаголу, который означает «промахиваться». «Бил, бью и бить буду» — девиз о неточных ударах, а не о вечных голах. Даже хитрый Веллитон – не заиграл в «Сельте», и объективно мощный Халк – так и не провел ни секунды в топ-5 за карьеру, не добились феноменального успеха, выиграв гонку лучших нападающих в РПЛ .