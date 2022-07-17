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В «Динамо» высказались о возможном переходе Баринова в команду

17 июля 2022, 23:14

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал слухи, что полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов может перейти к бело-голубым.

Баринов в «Динамо»? Это всё разговоры. Он — игрок «Локомотива».

Ранее в «Локомотиве» сообщили, что не собираются отпускать Баринова.

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Loko57
Loko57
17 июля в 23:36, ред.
Локомотив такого игрока не держит, позор!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
17 июля в 23:36, ред.
Уток на данном направлении будет ещё стая....
У парня менее года контракта...пока Локо не сделает прелестное предложение по продлению сотрудничества - куда его только журналисты не сосватают.....
Гость
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