В «Динамо» высказались о возможном переходе Баринова в команду

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал слухи, что полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов может перейти к бело-голубым.
Баринов в «Динамо»? Это всё разговоры. Он — игрок «Локомотива».
Ранее в «Локомотиве» сообщили, что не собираются отпускать Баринова.
У парня менее года контракта...пока Локо не сделает прелестное предложение по продлению сотрудничества - куда его только журналисты не сосватают.....
У парня менее года контракта...пока Локо не сделает прелестное предложение по продлению сотрудничества - куда его только журналисты не сосватают.....