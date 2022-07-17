В «Динамо» высказались о возможном переходе Баринова в команду

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17 июля 2022, 23:14

Член совета директоров «Динамо» прокомментировал слухи, что полузащитник «Локомотива» может перейти к бело-голубым.

Баринов в «Динамо»? Это всё разговоры. Он — игрок «Локомотива».

Ранее в «Локомотиве» сообщили, что не собираются отпускать Баринова.