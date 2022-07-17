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Переговоры «Зенита» и «Фламенго» по Венделу зашли в тупик

17 июля 2022, 18:31

Переход хавбека «Зенита» Вендела во «Фламенго» может сорваться.

По информации источника, переговоры между клубами зашли в тупик.

«В данный момент все очень сложно, нет никакого прогресса и ясности. Руководство „Фламенго“ сомневается, что трансфер Вендела состоится.

„Зенит“ абсолютно не хочет отпускать игрока», – отметил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее сообщалось, что «Зенит» предлагает Венделу контракт до 2027 года с повышением зарплаты.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ shlomo (раскрыть)
17 июля в 21:26
Дык ещё и зарплату его не потянут наверное
протон
протон
17 июля в 21:21
Бразильский «Фламенго» больше не рассматривает Вендела в качестве приоритетной трансферной цели, после того как игрока не удалось взять в аренду. Приобретать Вендела «Фламенго» не хочет и рассматривает в первую очередь подписание центрального полузащитника «Удинезе» Уолласа.
Они Видаля взяли ещё.
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
17 июля в 20:53
Конечно переговоры застопорились.
pomor45
pomor45
17 июля в 20:39
Трансфер Вендела плавно превращается в вендетту.
Ironigor
Ironigor
17 июля в 20:36
Переговоры «Зенита» и «Фламенго» по Венделу зашли в тупик.

«В данный момент все очень сложно, нет никакого прогресса и ясности.

Подробнее:
shlomo
shlomo
17 июля в 18:41, ред.
Они небось хотят чтобы приостановил контракт и перешёл бесплатно, а Зенит хочет денег... вот и весь тупик.

Ну а так что, выход из тупика есть - приостановить контракт, и всё. Если действительно Вендел лыжи смазал и был готов уйти, то он точно уйдёт, удержать его не смогут.

Хоть и годный игрок, но без мотивации толку будет не много. А вот если Вендел не хочет во Фламенго, зачем тогда вообще вести переговоры?
Союзник противников
Союзник противников
17 июля в 18:37
Миллер впилил цену миллиона галлонов газа,тот стоит только половину,вот и конец сделке.
Трезвый повар
Трезвый повар
17 июля в 18:36
Конечно переговоры застопорились. Зенит не сможет найти адекватную замену венделу. Поэтому наверно и выставляет завышенные требования
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