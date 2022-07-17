Переговоры «Зенита» и «Фламенго» по Венделу зашли в тупик.

Переход хавбека «Зенита» Вендела во «Фламенго» может сорваться.
По информации источника, переговоры между клубами зашли в тупик.
«В данный момент все очень сложно, нет никакого прогресса и ясности. Руководство „Фламенго“ сомневается, что трансфер Вендела состоится.
„Зенит“ абсолютно не хочет отпускать игрока», – отметил источник, знакомый с ситуацией.
Ранее сообщалось, что «Зенит» предлагает Венделу контракт до 2027 года с повышением зарплаты.
Ну а так что, выход из тупика есть - приостановить контракт, и всё. Если действительно Вендел лыжи смазал и был готов уйти, то он точно уйдёт, удержать его не смогут.
Хоть и годный игрок, но без мотивации толку будет не много. А вот если Вендел не хочет во Фламенго, зачем тогда вообще вести переговоры?
Ну а так что, выход из тупика есть - приостановить контракт, и всё. Если действительно Вендел лыжи смазал и был готов уйти, то он точно уйдёт, удержать его не смогут.
Хоть и годный игрок, но без мотивации толку будет не много. А вот если Вендел не хочет во Фламенго, зачем тогда вообще вести переговоры?