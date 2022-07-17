Переговоры «Зенита» и «Фламенго» по Венделу зашли в тупик.

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17 июля 2022, 18:31

Переход хавбека «Зенита» во «Фламенго» может сорваться.

По информации источника, переговоры между клубами зашли в тупик.

«В данный момент все очень сложно, нет никакого прогресса и ясности. Руководство „Фламенго“ сомневается, что трансфер Вендела состоится.

„Зенит“ абсолютно не хочет отпускать игрока», – отметил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее сообщалось, что «Зенит» предлагает Венделу контракт до 2027 года с повышением зарплаты.