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ЦСКА может подписать левого защитника «Риу Аве» Савио

17 июля 2022, 21:47

ЦСКА намерен подписать бразильского левого защитника «Риу Аве» Савио Антонио.

Футболист на данный момент выступает в аренде за «Гояс». Московский клуб начал работу над трансфером и уже контактировал с представителями Антонио.

При этом ЦСКА сохраняет интерес к защитнику «Интернасьонала» Мойсесу, однако переговоры по этому игроку сейчас идут довольно непросто.

Также ранее сообщалось, что ЦСКА договорился о трансфере чилийского полузащитника.

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Все комментарии
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
18 июля в 10:49
Мойсеса берите, будет младшим братухой нашего Вик-тора
112910415
112910415
18 июля в 05:19
нужен, если хороший
Gahi
Gahi
18 июля в 04:36
Пора обратить внимание на подготовку своих молодых воспитанников. Удачи
Leha-ha50
Leha-ha50
18 июля в 04:19
Пока только слухи.
протон
протон ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
18 июля в 00:18
Я вот чего понять не могу. Переговоры по Мойзесу идут тяжело... Я так понимаю сам игрок не против, если начали с клубом решать вопрос. Клуб просит 2.5 ляма. Если это парень нормальный ЛЗ, а я так понимаю, что это действительно так, если ЦСКА следит за ним уже 5 лет и хочет его приобрести, тогда возникает вопрос: в чём же проблема переговоров? Цска зажал 2.5 ляма? Хочет сбить цену? Ну это уже из ряда вон! Если игрок норм, то 2.5 ляма это не такие большие деньги и в нынешний ситуации, нужно с руками отрывать за такие деньги! Куда дальше то цену сбивать?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
17 июля в 23:27
Стоимость на transfermarkt: 225 тыс €.....
Парень видать просто утром за хлебом вышел...в футболке «Риу Аве»...агенты поймали...сказали "Хочешь 4 песо? Ты теперь защитник. Мы тебя в Москву продавать будем"
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
17 июля в 23:04
Это всё пустые слухи.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
17 июля в 22:18
Защитники это хорошо, а вот нападающего бы, было бы лучше.
Союзник противников
Союзник противников
17 июля в 22:14
Оптом берите,с региона Латинской и Южной Америки.
Mi6
Mi6
17 июля в 22:10
ЦСКА может подписать левого защитника «Риу Аве» Савио, а может и не подписать...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 июля в 21:48
Левый защитник нам нужен!
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