ЦСКА может подписать левого защитника «Риу Аве» Савио

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17 июля 2022, 21:47

ЦСКА намерен подписать бразильского левого защитника «Риу Аве» .

Футболист на данный момент выступает в аренде за «Гояс». Московский клуб начал работу над трансфером и уже контактировал с представителями Антонио.

При этом ЦСКА сохраняет интерес к защитнику «Интернасьонала» Мойсесу, однако переговоры по этому игроку сейчас идут довольно непросто.