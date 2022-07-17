ЦСКА может подписать левого защитника «Риу Аве» Савио

ЦСКА намерен подписать бразильского левого защитника «Риу Аве» Савио Антонио.
Футболист на данный момент выступает в аренде за «Гояс». Московский клуб начал работу над трансфером и уже контактировал с представителями Антонио.
При этом ЦСКА сохраняет интерес к защитнику «Интернасьонала» Мойсесу, однако переговоры по этому игроку сейчас идут довольно непросто.
Также ранее сообщалось, что ЦСКА договорился о трансфере чилийского полузащитника.
Парень видать просто утром за хлебом вышел...в футболке «Риу Аве»...агенты поймали...сказали "Хочешь 4 песо? Ты теперь защитник. Мы тебя в Москву продавать будем"
Парень видать просто утром за хлебом вышел...в футболке «Риу Аве»...агенты поймали...сказали "Хочешь 4 песо? Ты теперь защитник. Мы тебя в Москву продавать будем"