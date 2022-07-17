Стало известно, какую сумму ЦСКА заплатит за трансфер Мойсеса

ЦСКА намерен подписать защитника «Интернасьоналя» Мойсеса.
По данным источника, бразильский клуб намерен выручить с продажи своего игрока 2,5 млн евро.
ЦСКА готов заплатить эту сумму. Стороны близки к закрытию сделки.
ЦСКА намерен подписать защитника «Интернасьоналя» Мойсеса.
По данным источника, бразильский клуб намерен выручить с продажи своего игрока 2,5 млн евро.
ЦСКА готов заплатить эту сумму. Стороны близки к закрытию сделки.
Левый защитник это конечно хорошо, но нужны центральные защитники. Ну, а так наверное Обляков будет играть в центре поля. Конечно Обляков в центре мне вообще не по душе, но может Федотов получше Ганчаренко объяснит ему, как там надо играть.
Левый защитник это конечно хорошо, но нужны центральные защитники. Ну, а так наверное Обляков будет играть в центре поля. Конечно Обляков в центре мне вообще не по душе, но может Федотов получше Ганчаренко объяснит ему, как там надо играть.