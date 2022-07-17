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Стало известно, какую сумму ЦСКА заплатит за трансфер Мойсеса

17 июля 2022, 12:29

ЦСКА намерен подписать защитника «Интернасьоналя» Мойсеса.

По данным источника, бразильский клуб намерен выручить с продажи своего игрока 2,5 млн евро.

ЦСКА готов заплатить эту сумму. Стороны близки к закрытию сделки.

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Все комментарии
протон
протон
18 июля в 00:59
Профильный ЛЗ нужен, но Обляков вчера очень понравился на этой позиции и вероятно Ивана с подписанием Мойзеса придется двигать в центр поля, а там уж не знаю как он будет играть в паре с Мендесом тем же (если конечно клубы договорятся)
Левый защитник это конечно хорошо, но нужны центральные защитники. Ну, а так наверное Обляков будет играть в центре поля. Конечно Обляков в центре мне вообще не по душе, но может Федотов получше Ганчаренко объяснит ему, как там надо играть.
Союзник противников
Союзник противников
17 июля в 18:38
А чего стоит реально,увидим позже.ПОка ясно,что не Мозес!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
17 июля в 13:41
Ждём официальных сообщений.
FenixSL
FenixSL
17 июля в 13:34
ну наконец то!
VeniaminS
VeniaminS
17 июля в 12:53
Небольшая сумма.
5eckt6supje9
5eckt6supje9
17 июля в 12:41
Это вполне логично!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
17 июля в 12:36
Если руководство клуба готово выложить такую сумму, значит скауты давно следили за этим парнем. Удачи.
ДСА
ДСА
17 июля в 12:30
Не самый дорогостоящий игрок.
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